BUDITE STRPLJIVIJI, IZBEGAVAJTE NAGLE REAKCIJE Astro savet za četvrtak, 22. oktobar: Ova 4 znaka će danas najviše osetiti aspekte Meseca

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, majke, žena, u hipersenzibilnim Ribama obrazuje izazovne aspekte sa Marsom i Jupiterom, planetama sukoba i ekspanzije.

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Današnja inkonjunkcija između Meseca i Marsa podstiče borbenost, nestrpljivost, nagle reakcije vođene nagonom, pa dobro razmislite pre nego što kažete nešto zbog čega vam kasnije može biti žao. Naglašena je i podložnost povredama, ne samo fizičkim, već i emotivnim.

Ove aspekte će najviše osetiti rođeni u znaku ili podznaku Riba, Lava, Device i Vodolije.

Svetla tačka je trigon sa retrogradnim Merkurom koji povoljno utiče na komunikacije, posebno na poboljšanje odnosa sa članovima porodice.