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BUDITE STRPLJIVIJI, IZBEGAVAJTE NAGLE REAKCIJE Astro savet za četvrtak, 22. oktobar: Ova 4 znaka će danas najviše osetiti aspekte Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, majke, žena, u hipersenzibilnim Ribama obrazuje izazovne aspekte sa Marsom i Jupiterom, planetama sukoba i ekspanzije.

БУДИТЕ СТРПЉИВИЈИ, ИЗБЕГАВАЈТЕ НАГЛЕ РЕАКЦИЈЕ Астро савет за четвртак, 22. октобар: Ова 4 знака ће данас највише осетити аспекте Месеца

Foto: Marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski / Profimedia

Današnja inkonjunkcija između Meseca i Marsa podstiče borbenost, nestrpljivost, nagle reakcije vođene nagonom, pa dobro razmislite pre nego što kažete nešto zbog čega vam kasnije može biti žao. Naglašena je i podložnost povredama, ne samo fizičkim, već i emotivnim.

Ove aspekte će najviše osetiti rođeni u znaku ili podznaku Riba, Lava, Device i Vodolije.

Svetla tačka je trigon sa retrogradnim Merkurom koji povoljno utiče na komunikacije, posebno na poboljšanje odnosa sa članovima porodice.

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