SEDMORICA VELIČANSTVENIH: Ko je zaista najveći talenat u istoriji svetskog fudbala?

Lamin Jamal je upisao 200. nastup za klubove i reprezentaciju, ali kako se po tom učinku poredi sa najvećim fudbalerima svih vremena u istoj fazi karijere?

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Statistika je upoređena sa brojkama sedam najvećih vunderkinda svetskog fudbala - Pelea, Ronalda Nazarija, Dijega Maradone, Kilijana Mbapea, Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.

Pele i dalje predstavlja zlatni standard za tinejdžere u fudbalu. Osvojio je Svetsko prvenstvo sa 17 godina, a njegovi neverovatni rezultati na početku karijere pokazuju zašto ga mnogi smatraju najvećim mladim talentom u istoriji ovog sporta.

Ronaldo Nazario i Dijego Maradona takođe su se afirmisali u Južnoj Americi, ali to ni najmanje ne umanjuje njihove rane uspehe. Ronaldo je posle dolaska u Evropu, naročito u PSV i Barseloni, bio gotovo nezaustavljiv. Možda je najbolje igre pružao pod vođstvom Bobija Robsona. I on je, tehnički gledano, bio svetski prvak sa 17 godina, iako nije odigrao ni minut na Mundijalu u SAD 1994.

Maradona je još kao tinejdžer bio jedan od najboljih igrača Argentine. Selektor Sezar Luis Menoti ga je uveo u A reprezentaciju sa 16 godina i četiri meseca, ali ga dve godine kasnije nije uvrstio u sastav za Svetsko prvenstvo 1978. godine, smatrajući tada da je još premlad i neiskusan za najveću scenu.

Maradona je teško podneo tu odluku čak i plakao, ali je već naredne godine predvodio Argentinu do titule svetskog prvaka u konkurenciji igrača do 20 godina na turniru u Japanu, na kojem je proglašen za najboljeg fudbalera.

Ironija je u tome što ga je do tog uspeha doveo upravo Menoti, isti čovek koji ga godinu ranije nije poveo na Mundijal. "Flako" Menoti je mnogo godina kasnije priznao da je možda pogrešio što je izostavio Maradonu iz sastava za prvenstvo 1978, a Dijego ga je uprkos tome voleo do poslednjeg dana života.

Kilijan Mbape ima ozbiljne argumente da ponese titulu najvećeg evropskog tinejdžerskog talenta svih vremena. Osvojio je Svetsko prvenstvo sa 19 godina i već tada beležio neverovatne brojke. Zato je zanimljivo što se približava 28. rođendanu, a još nije osvojio ni Zlatnu loptu ni Ligu šampiona. Ipak, on je jedini blizu Pelea u jednom važnm statističkom parametru, broju minuta koji im je potreban za gol ili asistenciju - jedino njih dvojica imaju prosek ispod 90 minuta.

Mesi i Jamal potekli su iz Barselonine čuvene škole La Masija, ali je mlađi od njih dvojice ispred svog idola po učinku u istoj fazi karijere. Međutim, Mesi je na međunarodni trofej morao da čeka do tridesetih godina, dok je Jamal već osvojio Evropsko prvenstvo i Svetsko prvenstvo.

A tu je i Kristijano Ronaldo. U mladosti je bio daleko od igrača kakav će kasnije postati, sa neujednačenim partijama, ali se videlo da ima mnogo prostora za napredak. Izrastao je u najboljeg strelca u istoriji Real Madrida, kao i u rekordera po broju golova u Ligi šampiona i reprezentativnom fudbalu. Njegov primer pokazuje da sporiji početak ne mora da bude prepreka za dolazak do samog vrha.

Naravno, fudbal se ne svodi samo na golove i asistencije. Ipak, statistika pruža zanimljiv uvid u to koliko su ovi igrači odskakali od vršnjaka. Neki su zablistali još kao tinejdžeri, dok je drugima bilo potrebno više vremena da postanu svetske zvezde kakve danas pamtimo.

📊First 200 games 🇪🇸Lamine Yamal https://t.co/HCADNiwFCA — ... (@Trachta10) October 21, 2026

Treba uzeti u obzir i različite epohe, lige i okolnosti u kojima su gradili karijere.