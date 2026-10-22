uživoORI SE PODRŠKA VUČIĆU: Veliki skup "Ujedinjene Srbije" u Hali sportova u Beogradu - građani masovno pristižu (VIDEO)
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" biće održan danas u Hali sportova u Beogradu sa početkom u 16 časova. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.
Ori se podrška Vučiću
U Hali sportova ori se podrška Vučiću.
Građani pevaju "Vučić Aleksandar".
"Došao sam da podržim listu koja vredi"
Jedan građanin poručio je da je došao da podrži listu koja vredi.
"Glasajte za broj jedan"
Devojka koja dolazi iz Beograda pozvala je da se glasa za broj jedan.
- Podržavamo politiku Aleksandra Vučića - kaže ona.
Student uz Vučića: Za Ujedinjenu Srbiju
Student koji je došao na skup istakao je da žele da pokažu kolika je snaga onih koji stvarno vole svoju zemlju.
- Želeli bismo da poručimo svakom građaninu da moramo biti složni - ističe ovaj mladić.
Veliki broj građana ispred Hale sportova
Građani su već pristigli u velikom broju kako bi pružili podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.
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