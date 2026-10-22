Politika

uživoORI SE PODRŠKA VUČIĆU: Veliki skup "Ujedinjene Srbije" u Hali sportova u Beogradu - građani masovno pristižu (VIDEO)

В. Н.

22. 10. 2026. u 14:04 >> 14:28

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" biće održan danas u Hali sportova u Beogradu sa početkom u 16 časova. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

ОРИ СЕ ПОДРШКА ВУЧИЋУ: Велики скуп Уједињене Србије у Хали спортова у Београду - грађани масовно пристижу (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Ori se podrška Vučiću

U Hali sportova ori se podrška Vučiću.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Građani pevaju "Vučić Aleksandar".

"Došao sam da podržim listu koja vredi"

Jedan građanin poručio je da je došao da podrži listu koja vredi.

"Glasajte za broj jedan"

Devojka koja dolazi iz Beograda pozvala je da se glasa za broj jedan.

- Podržavamo politiku Aleksandra Vučića - kaže ona.

Student uz Vučića: Za Ujedinjenu Srbiju

Student koji je došao na skup istakao je da žele da pokažu kolika je snaga onih koji stvarno vole svoju zemlju.

- Želeli bismo da poručimo svakom građaninu da moramo biti složni - ističe ovaj mladić.

Veliki broj građana ispred Hale sportova

Građani su već pristigli u velikom broju kako bi pružili podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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