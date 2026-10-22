Fudbal

Oglasio se Zvezdin heroj iz Kopenhagena i zapalio Delije

М.П.

22. 10. 2026. u 13:27

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Pred Crvenom zvezdom je četvrtak koji bi mogao da donese dvostruko slavlje navijačima crveno-belih!

Огласио се Звездин херој из Копенхагена и запалио Делије

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Fudbaleri srpskog šampiona od 18.45 dočekuju Kopenhagen u drugom kolu Lige konferencije, dok će samo dva sata kasnije košarkaši odmeriti snage sa Partizanom u velikom evroligaškom derbiju.

Uoči dva izuzetno važna susreta oglasio se i nekadašnji kapiten i golman Crvene zvezde Milan Borjan, koji je putem Instagrama poslao jasnu poruku podrške svojim bivšim saigračima i košarkaškoj sekciji kluba.

Iskusni čuvar mreže podsetio je navijače na dva nezaboravna trenutka iz Zvezdine prošlosti, a fotografije koje je objavio probudile su posebne emocije među pristalicama crveno-belih.

Borjan se prisetio istorijske noći protiv Kopenhagena. Prva fotografija koju je Borjan podelio nastala je 2019. godine, kada je Crvena zvezda eliminisala Kopenhagen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon dramatične penal-serije.

Upravo je Borjan tada bio jedan od najvećih junaka crveno-belih. Sa tri odbranjena jedanaesterca odveo je Zvezdu u narednu rundu kvalifikacija i postao centralna figura jedne od najuzbudljivijih evropskih utakmica beogradskog kluba.

Druga fotografija odnosila se na prvi košarkaški večiti derbi u Evroligi, odigran 2022. godine, kada je Nemanja Nedović odlučujućom trojkom doneo pobedu Crvenoj zvezdi protiv Partizana.

Uz ove dve uspomene, Borjan je napisao kratku, ali upečatljivu poruku.

– Sutra je naš dan za pobede – poručio je bivši golman Zvezde, uz dodatak: "Ono što hoćemo je da ih sve pobedimo".

Fudbaleri Crvene zvezde pokušaće da protiv Kopenhagena dođu do prvih bodova u Ligi konferencije, nakon što su na otvaranju takmičenja poraženi od Lugana rezultatom 3:2. Danski predstavnik, sa druge strane, u Beograd dolazi posle ubedljive pobede nad Bragom od 3:0.

Košarkaši crveno-belih u večiti derbi ulaze sa četiri uzastopne pobede u Evroligi, dok će Partizan pred svojim navijačima pokušati da prekine seriju od tri poraza.

Utakmice su zakazane za četvrtak od 18.45 na stadionu „Rajko Mitić“, odnosno od 20.45 u Beogradskoj areni, a Borjanova poruka jasno pokazuje kakvom se raspletu nadaju navijači Crvene zvezde.

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