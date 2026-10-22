„MILO IMA SVOG ČOVEKA NA STUDENTSKOJ LISTI?!“ Knežević objavio dokumenta i otvorio pitanje dvojnog državljanstva Srdanovića! (FOTO)
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je u objavi podneo dokaze da prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović ima dvojno državljanstvo.
- Kad sam govorio da Milo Đukanović ima svog nosioca liste Iliju Srdanovića, najviše su me napadali Fejsbuk i Instagram Srbi kojima je bliži Aljbin Kurti od Aleksandra Vučića. Ako imate internet, pogledajte kako je Ilija Srdanović glasao na referendumu u Donjoj Bukovici (Šavnik) za nezavisnu Crnu Goru. Naravno, prigovor na njegovo glasanje odbio je František Lipka, dokazani "karakter" i jedan od stubova "nezavisnosti" po kome je trebalo nazvati bazen u Kotoru. Ali zato ni moj stric, ni sestra, ni braća koji žive u Srbiji, nisu mogli da glasaju jer su bili za zajedničku državu.
P.S. Znači Ilija Srdanović ima dvojno državljanstvo, a ko mu ga je završio zaboga? Mora da je Vučić, nema ko drugi. Milo to ne bi živ, njemu ni žena ni sin niđe ne rade - naveo je Knežević.
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