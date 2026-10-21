SVETSKI DAN JABUKE: Datum koji podseća na potrebu očuvanja starih sorti, tradicionalnih voćnjaka i biološke raznovrsnosti

ŠIROM sveta 21. oktobra obeležava se Svetski dan jabuke (World Apple Day), posvećen jednom od najrasprostranjenijih i najomiljenijih plodova. Ovaj datum podseća ne samo na značaj jabuke u ishrani već i na potrebu očuvanja starih sorti, tradicionalnih voćnjaka i biološke raznovrsnosti.

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Za Srbiju, u kojoj jabuka zauzima važno mesto u voćarskoj proizvodnji, ovogodišnji dan dolazi uz najave znatno boljeg roda nego prošle godine.

Od londonske pijace do praznika jabuke

Svetski dan jabuke prvi put je obeležen 21. oktobra 1990. godine u Velikoj Britaniji, na inicijativu organizacije Common Ground. Prva manifestacija održana je na nekadašnjoj pijaci jabuka u londonskom Kovent Gardenu, sa idejom da se skrene pažnja na bogatstvo sorti, značaj lokalne proizvodnje i očuvanje tradicionalnih voćnjaka.

Vremenom je ova inicijativa prerasla u događaj koji okuplja voćare, rasadničare, ljubitelje prirode i lokalne zajednice. Organizuju se izložbe starih i retkih sorti, degustacije, radionice i posete voćnjacima, a poseban akcenat stavlja se na poreklo hrane i očuvanje biodiverziteta.

U Srbiji se očekuje gotovo 482.000 tona jabuka

Za domaće voćare ovogodišnji Svetski dan jabuke stiže uz ohrabrujuće procene roda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, objavljenim 25. septembra, proizvodnja jabuka u Srbiji u 2026. godini procenjuje se na 481.734 tone, što je za 43,1 odsto više nego prošle godine.

Procene pokazuju i da bi ovogodišnja proizvodnja mogla biti za 22,5 odsto veća od desetogodišnjeg proseka. Jabuke se u Srbiji gaje na oko 25.915 hektara, uz očekivani prosečan prinos od 18,6 tona po hektaru. Reč je o preliminarnim podacima, dok će konačni rezultati biti objavljeni u martu 2027. godine.

Savremena proizvodnja jabuke sve više podrazumeva intenzivne zasade, primenu sistema za navodnjavanje, protivgradnih mreža i tehnologija koje omogućavaju dugotrajnije čuvanje plodova. Istovremeno, proizvođači se suočavaju sa izazovima klimatskih promena, rastućih troškova proizvodnje i zahtevima tržišta u pogledu kvaliteta plodova.

Stare sorte kao deo prirodnog i kulturnog nasleđa

Iako na savremenom tržištu dominiraju dobro poznate sorte, poput ajdareda, zlatnog i crvenog delišesa, gale i greni smita, stare i lokalne sorte imaju posebnu vrednost.

U Srbiji se među tradicionalnim sortama jabuke izdvajaju budimka, kolačara, petrovača i šumatovka, koje se razlikuju po ukusu, vremenu sazrevanja, nameni i drugim osobinama.

Očuvanje takvih sorti važno je ne samo zbog njihovog mesta u tradiciji već i zbog genetičke raznovrsnosti koja može biti dragocena za buduće oplemenjivanje i prilagođavanje proizvodnje promenljivim klimatskim uslovima.

Upravo je to jedna od osnovnih poruka Svetskog dana jabuke – da voćnjak nije samo mesto proizvodnje hrane već i deo pejzaža, lokalne kulture i prirodnog nasleđa.

Mnogo više od svakodnevnog voća

Jabuka je cenjena i zbog svoje nutritivne vrednosti. Sadrži dijetna vlakna, uključujući pektin, vitamin C i različita biljna jedinjenja. Zahvaljujući dostupnosti i mogućnosti dugotrajnog čuvanja, predstavlja važan deo svakodnevne ishrane.

Osim za svežu potrošnju, jabuka se koristi za proizvodnju sokova, sirćeta, kompota, sušenog voća, džemova i drugih prerađevina, čime se otvaraju dodatne mogućnosti za mala gazdinstva i lokalne proizvođače.

Svetski dan jabuke zato je i prilika da se podsetimo da iza svakog ploda stoje rad voćara, znanje, godine ulaganja i briga o zasadima. A možda je najjednostavniji način da se ovaj dan obeleži upravo izbor domaće jabuke – po mogućnosti neke stare sorte čiji ukus vredi sačuvati.

(AgroNews)