NOVO ZANIMANJE OSVAJA TRŽIŠTE: Zarada i do 10.000 evra mesečno samo uz pomoć telefona

PRAVLjENjE kratkih video-snimaka za TikTok, Instagram i Jutjub postaje novi način zarade na internetu, posebno među mladima koji žele da rade od kuće. Posao se naziva kliping, a podrazumeva izdvajanje najzanimljivijih delova dužih snimaka i njihovo pretvaranje u kratke klipove koji mogu da postanu viralni.

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Isplata u pojedinim kampanjama može da dostigne 2,70 evra na 1.000 pregleda, dok jedan mladić iz Londona tvrdi da na ovaj način zarađuje više od 11.000 evra mesečno, piše Blic.

Za ovaj posao uglavnom su potrebni računar ili mobilni telefon, stabilna internet konekcija i sposobnost da se prepozna sadržaj koji privlači pažnju publike. Ipak, visoki prihodi nisu pravilo. Stručnjaci upozoravaju da mnogi kliperi zarade veoma malo ili ne ostvare nikakav prihod, uprkos satima provedenim u pregledanju materijala i pravljenju snimaka.

Šta je kliping i kako se zarađuje od kratkih snimaka?

Kliping, odnosno engleski clipping, predstavlja pravljenje kratkih video-snimaka od dužih sadržaja. To mogu biti intervjui, podkasti, koncerti, razgovori sa influenserima, emisije ili promotivni materijali kompanija.

Princip je jednostavan: klijent ustupa duži snimak, a kliper iz njega izdvaja najzanimljivije trenutke i prilagođava ih publici na društvenim mrežama. Kratki video-snimci najčešće traju od 30 do 60 sekundi, a mogu da sadrže titlove, zumiranje, isečke i druge elemente koji pomažu da se zadrži pažnja gledalaca.

Gotovi klipovi objavljuju se na platformama kao što su TikTok, Instagram i Jutjub, u zavisnosti od dogovora sa klijentom i pravila konkretne kampanje.

Zarada može da zavisi od broja pregleda, ugovorene cene, kvaliteta sadržaja i uslova koje postavlja naručilac. U nekim kampanjama kliperi se plaćaju prema ostvarenim rezultatima, dok drugi poslovi mogu da budu plaćeni po snimku ili na drugi dogovoreni način.

Za 1.000 pregleda do 2,70 evra: Koliko može da se zaradi?

U pojedinim kampanjama isplata može da dostigne 2,70 evra za svakih 1.000 pregleda. To znači da bi snimak sa 100.000 pregleda, uz takvu stopu i pod uslovom da se svi pregledi priznaju za isplatu, mogao da donese 270 evra.

Međutim, ovaj iznos nije univerzalna tarifa. Stvarna zarada zavisi od pravila kampanje, platforme, vrste sadržaja i uslova pod kojima se pregledi računaju.

Jedan od primera koji privlače pažnju jeste Eknoor Sing, dvadesetdvogodišnjak iz Londona, koji je za BBC izjavio da od klipinga ostvaruje više od 11.000 evra mesečno.

Prema njegovim rečima, ozbiljnije je počeo da se bavi ovim poslom nakon što je zaradio 268 dolara objavljivanjem video-snimka povezanog sa pevačicom Duom Lipom.

Sing traži kratke, zabavne i zanimljive trenutke koji mogu da privuku publiku i podstaknu korisnike da pogledaju snimak do kraja. Ipak, njegov primer predstavlja pojedinačno iskustvo i ne znači da novi kliperi mogu da očekuju slične prihode.

Neki zarađuju hiljade evra, ali mnogi ne ostvare nikakvu zaradu

Iako priče o velikim prihodima privlače sve više mladih, kliping nije siguran izvor novca.

Konsultantkinja za društvene mreže Lija Haberman upozorava da mnogi koji pokušavaju da zarade na ovaj način dobijaju veoma male iznose ili ne zarade ništa.

Razlog je jednostavan: veliki broj objavljenih snimaka nikada ne postane viralan. Čak i kada video prikupi veliki broj pregleda, to ne garantuje isplatu ako ne ispunjava uslove kampanje ili ako pregledi nisu priznati prema pravilima naručioca.

Pored toga, pronalaženje dobrog materijala zahteva vreme. Analitičar striming industrije Devin Neš ukazuje na to da kliperi moraju da pregledaju sate i sate snimaka kako bi pronašli nekoliko trenutaka vrednih objavljivanja.

Zato posao ne podrazumeva samo sečenje videa. Potrebni su osećaj za publiku, razumevanje trendova, brzo uređivanje sadržaja i upornost.

Ko zapošljava klipere i gde pronalaze poslove?

Kompanije, muzičke kuće, podkasteri i influenseri koriste kratke video-snimke kako bi doprli do što većeg broja ljudi na društvenim mrežama.

Zbog toga su se pojavile specijalizovane platforme koje povezuju naručioce sadržaja i ljude koji prave klipove. Među njima su Clipping Culture, Vyro, Whop i Kick, a uslovi rada i isplate razlikuju se od platforme do platforme.

Prema navodima BBC-ja, pojedine kompanije sarađuju sa velikim muzičkim i medijskim kućama, među kojima su Universal Music Group i HBO Max.

Za kompanije ovaj model može da bude način da se postojeći sadržaj ponovo iskoristi i promoviše na različitim kanalima. Umesto da svaki promotivni video izrađuju od početka, mogu da angažuju više ljudi koji će izdvojiti različite trenutke iz istog materijala.

Osnivač platforme Clipping Culture Evan Stanfild izjavio je da njegova platforma povezuje kompanije sa više od 340.000 ljudi koji prave kratke video-snimke širom sveta.

Ipak, pre prihvatanja posla važno je proveriti pravila isplate, minimalan broj pregleda, rokove, dozvoljene načine objavljivanja i prava na korišćenje video-materijala. Nije svaki snimak dostupan za slobodno preuzimanje i ponovno objavljivanje.

Da li je kliping dobar posao za mlade u Srbiji?

Kliping može da bude zanimljiv način da se steknu veštine video-montaže, upoznaju društvene mreže i ostvari dodatni prihod. Posebno može da odgovara onima koji već prate internet trendove i umeju da prepoznaju sadržaj koji privlači pažnju.

Prednost je što za početak nije nužno potrebna skupa oprema. Osnovna montaža može da se radi i na telefonu, mada kvalitetniji i složeniji projekti često zahtevaju računar i odgovarajući softver.

Ipak, zainteresovani iz Srbije treba da imaju realna očekivanja. Broj pregleda nije isto što i zarada, a dostupnost kampanja i mogućnost isplate zavise od konkretne platforme i klijenta.

Pre nego što ulože mnogo vremena, početnici bi trebalo da provere uslove saradnje, da li se pregledi zaista plaćaju i kako se obračunava naknada. Takođe, važno je da poštuju autorska prava i ne objavljuju tuđe snimke bez odgovarajuće dozvole.

Posao koji može da donese zaradu, ali ne preko noći

Popularnost klipinga pokazuje koliko se brzo menja način na koji kompanije promovišu sadržaj na internetu. Kratki video-snimci postali su važan deo digitalnog marketinga, a ljudi koji umeju da pronađu zanimljive trenutke iz dužih materijala dobili su novu poslovnu priliku.

Ipak, priče o zaradi od nekoliko hiljada evra ne treba shvatiti kao obećanje. Iza uspešnih primera često stoje veliki broj objava, mnogo uloženog vremena i sposobnost da se prepozna sadržaj koji publika želi da gleda.

Za one koji žele da se oprobaju u ovom poslu, kliping može da bude prilika za učenje i dodatnu zaradu, ali je najvažnije da pre početka razumeju pravila isplate i da ne računaju na siguran prihod samo na osnovu broja pregleda.

(Blic)