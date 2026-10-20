RASTE CENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SREMU: Evo koliko košta hektar njive, zarada je više nego dobra

CENA poljoprivrednog zemljišta u Sremu nastavlja da raste. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda za prvo polugodište 2026. godine, hektar njive u Sremskom okrugu prodavan je u proseku za 15.010 evra, što je za 15,94 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

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Koliko zemljište u ovom delu Srbije može da bude skupo, pokazuje i ranija kupoprodaja u Pavlovcima kod Rume, gde je za parcelu od 5,66 hektara plaćeno čak milion evra, piše Novosadska.tv.

Milionska transakcija ostvarena je u drugom kvartalu 2022. godine i predstavlja izuzetan primer, a ne uobičajenu cenu oranica.

Preračunato po površini, kupac je zemljište platio približno 176.700 evra po hektaru, gotovo 12 puta više od prosečne cene koja je u Sremu zabeležena u prvoj polovini 2026. godine.

Najnoviji podaci RGZ-a pokazuju da prosečna cena hektara njive u Sremskom okrugu iznosi 15.010 evra. Prema toj računici, za pet hektara potrebno je izdvojiti oko 75.050 evra, dok bi deset hektara koštalo približno 150.100 evra.

Ipak, stvarne cene značajno se razlikuju od parcele do parcele. Na vrednost utiču kvalitet zemljišta, položaj, veličina poseda, pristup putevima i mogućnosti obrade.

Zbog toga prosečna cena za ceo okrug ne znači da se po istom iznosu prodaje zemljište u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šidu, Inđiji, Staroj Pazovi, Irigu i Pećincima.

O nedostatku kvalitetnih parcela ranije je za Ozon govorio Rade Frajtović, vlasnik agencije za promet nekretnina iz Sremske Mitrovice.

On je ukazao na to da su veći proizvođači već kupili značajne površine, dok su mnogi vlasnici manjih parcela iskoristili rast cena da prodaju zemlju.

Prema njegovim tadašnjim navodima, zemljište koje se ponudi po prihvatljivoj ceni brzo pronalazi kupca.

Iako vrednost oranica raste, poljoprivrednici se istovremeno suočavaju sa visokim troškovima proizvodnje, cenama goriva, đubriva i zaštitnih sredstava, kao i neizvesnim prinosima i otkupnim cenama.

Za vlasnike zemljišta rast cena znači veću vrednost imovine, ali za proizvođače koji žele da prošire posed predstavlja sve veće ulaganje.

Podaci RGZ-a potvrđuju da su njive u Sremu tokom prvih šest meseci 2026. godine prodavane po znatno višim prosečnim cenama nego godinu ranije. Milionska kupoprodaja u Pavlovcima ostaje primer koliko pojedinačne transakcije mogu da odstupe od tržišnog proseka.

(Bizportal)