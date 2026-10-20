SLOVAČKA I MAĐARSKA SE POBUNILE: Ne žele nagli prekid ruskog gasa

SLOVAČKA i Mađarska zatražile su od Evropske komisije veću fleksibilnost u postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa i dodatna sredstva Evropske unije za razvoj naftne i gasne infrastrukture.

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Upozorile su da bi prestanak isporuka ruskih energenata od 2027. godine mogao da im donese dodatne ekonomske teškoće.

Slovačka vicepremijerka Denisa Sakova izjavila je u Bratislavi, na konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao evropski komesar za energetiku Dan Jergensen, da Bratislava želi da sa Evropskom komisijom razgovara o tome kako bi naredni budžetski period EU i raspoloživi fondovi mogli da odgovore na potrebe zemalja Višegradske grupe, koju čine Slovačka, Mađarska, Češka i Poljska, prenosi Juronjuz.

Centralnoevropske zemlje traže da Brisel prilikom raspodele sredstava uzme u obzir njihove specifične okolnosti, uključujući geografsku poziciju i zavisnost od postojećih pravaca snabdevanja, zbog čega im je, kako navode, teže i skuplje da pronađu alternativne izvore energenata.

Zemlje Višegradske grupe prethodno su, na samitu EU održanom 15. i 16. oktobra, zatražile i mere za smanjenje visokih računa za struju, veću fleksibilnost u reviziji evropskog sistema trgovine emisijama ugljen-dioksida (ETS) i odlaganje druge faze tog sistema, poznate kao ETS2, do 2030. godine.

Jergensen je ocenio da je situacija sa cenama energije u centralnoj Evropi ozbiljna i založio se za ciljane i privremene mere koje ne bi ugrozile nastojanja EU da smanji zavisnost od uvoznih fosilnih goriva.

On je upozorio da evropski potrošači i nakon smanjenja zavisnosti od Rusije, ostaju izloženi promenama na globalnom tržištu, uključujući posledice sukoba na Bliskom istoku.

Prema podacima energetskog istraživačkog centra Ember, terminski ugovori za električnu energiju na veleprodajnom tržištu u centralnoj Evropi više su od 60 odsto iznad nivoa pre energetske krize.

Mađarska i Slovačka osporavaju plan EU za postepeno ukidanje uvoza ruskih energenata, tvrdeći da bi takva politika mogla da ugrozi konkurentnost njihove industrije.

Mađarska je pokrenula pravni postupak pred sudom EU, koji je Slovačka podržala, a prva odluka očekuje se za nekoliko meseci.

(Tanjug)