NAFTA PROBILA 110 DOLARA PO BARELU: Gas blizu 89 evra, evropske berze u crvenom

CENA nafte Brent je danas porasla na više od 110 dolara po barelu, a evropski indeksi su uglavnom u padu zbog političke i fiskalne neizvesnosti u Francuskoj, visokih cena energenata i opreza investitora pred nove poslovne rezultate tehnoloških kompanija za treći kvartal 2026.

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Uprkos neizvesnosti, analitičari očekuju da će dobit kompanija iz evropskog indeksa STOXX 600 u trećem kvartalu porasti 20,7 odsto međugodišnje, nakon rasta od 24 odsto u drugom tromesečju, prenosi Rojters.

Očekuje se da će dobit kompanija u tehnološkom sektoru porasti za skoro 33 odsto međugodišnje, a u industrijskom za oko 11 odsto.

Rezultate će, između ostalog, objaviti kompanije ABB, Mišlen i Esilor luksotika, pre otvaranja američkih berzi firme Dženeral motors i Filip Moris, a posle zatvaranja striming servis i producentska kuća Netfliks.

Nafta iznad 110 dolara, gas sve skuplji: Evropske berze pod pritiskom

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 88,750 evra za megavat-sat, odnosno oko 932 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,46 odsto, francuski CAC 40 za 0,18 odsto, britanski FTSE 100 za 0,19 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,31 odsto, dok je moskovski IMOEX porastao za 1,41 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12258 dolara.

Cena zlata je pala na 4.131,77 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,5575 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 0,07 odsto na 51.966,03 poen, S&P 500 je porastao za 0,41 odsto na 7.690,73 poena, a Nasdak za 1,11 odsto na 26.430,89 poena.

(Bizportal)