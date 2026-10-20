DRŽAVA STALA UZ MAJKE I DECU: Alimentacioni fond isplatio više od 82 miliona dinara
BROJ korisnika Alimentacionog fonda i dalje raste i, prema najnovijim podacima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, doneto je 730 rešenja kojima je obuhvaćeno 1.070 korisnika, dok je ukupan iznos isplaćenih sredstava dostigao 82.083.958,35 dinara, saopštilo je danas Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.
Od kraja septembra doneto je 39 novih rešenja, broj dece obuhvaćene ovom merom povećan je za 47, dok su isplate uvećane za više od 9,6 miliona dinara.
Ovi podaci pokazuju da se krug korisnika Alimentacionog fonda neprekidno širi i da sredstva stižu do sve više dece koja imaju zakonsko pravo na izdržavanje.
Od ukupnog broja donetih rešenja, 588 se odnosi na zahteve majki, 95 na zahteve očeva, dok je 47 rešenja doneto za punoletne korisnike koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević kazala je da nijedno dete ne može da odloži svoje potrebe zato što jedan roditelj ne plaća alimentaciju.
- Računi stižu svakog meseca, deca rastu, potrebne su im knjige, odeća, hrana i sve ono što čini normalno detinjstvo. Zato je važno što smo uspostavili mehanizam koji omogućava da novac stigne do dece, dok država preuzima na sebe naplatu duga od roditelja koji nije ispunio svoju obavezu' - poručila je Žarić Kovačević.
Kako je navela, za manje od tri nedelje podrškom je obuhvaćeno još 47 dece, a cilj ministarstva je da svaki roditelj koji ima pravo na ovu pomoć zna da postoji rešenje i da ne mora sam da nosi teret tuđe neodgovornosti.
Alimentacioni fond znači veću predvidivost porodičnih prihoda za roditelje koji samostalno brinu o deci i mogućnost da lakše planiraju svakodnevne troškove.
Sredstva za privremeno izdržavanje obezbeđuju se pod zakonom propisanim uslovima, bez čekanja na uspešnu naplatu od dužnika.
Obaveza izdržavanja ostaje, a isplaćena sredstva država potražuje od dužnika.
Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podseća da isplata sredstava iz Fonda ne znači opraštanje duga roditelju koji ne plaća alimentaciju.
(Tanjug)
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