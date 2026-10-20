STIŽE SNAŽNO NEVREME, ZATVORENE ŠKOLE: Jake padavine i pljuskovi sa grmljavinom prete ovom delu Evrope

SNAŽNO nevreme stiže u Italiju, a obilne padavine, intenzivni pljuskovi, grmljavina i jaki udari juga najpre će zahvatiti sever zemlje, posebno Liguriju, gde se u pojedinim područjima očekuje do 200 milimetara kiše za nekoliko sati, saopštili su danas meteorolozi.

Foto: Unsplash/Mélody P

Zbog narandžastog upozorenja na nevreme, u Đenovi su danas zatvorene sve obrazovne ustanove, dok je u centralnoj i zapadnoj Toskani izdato žuto upozorenje zbog mogućih jakih grmljavinskih nepogoda, prenosi Adnkronos.

Meteorolog italijanskog portala iLMeteo Mateja Gusoni rekao je da snažan atmosferski poremećaj sa Atlantika donosi izraženo pogoršanje vremena, koje će najpre da zahvati severne, a potom i centralne i južne delove Italije.

Prema njegovim rečima, oblast niskog pritiska koja će se produbljivati nad italijanskim morima povlačiće vlažan vazduh iz Sredozemlja i snažne južne vetrove, što bi naročito ispred obala Ligurije moglo da dovede do razvoja veoma jakih i dugotrajnih oluja.

"Regenerišuće" oluje, odnosno grmljavinski sistemi koji se gotovo ne pomeraju i satima donose obilne padavine na istom području, mogle bi u centralnim i zapadnim delovima Ligurije da izazovu ekstremne količine kiše, do 200 milimetara za svega nekoliko sati. To je, kako je naveo Gusoni, količina padavina koja uobičajeno padne tokom približno dva meseca.

Obilne i dugotrajne padavine danas se očekuju i u Alpima, predalpskim oblastima i ravnicama severne Italije, posebno u Pijemontu, Lombardiji, Venetu, Friuli-Veneciji Đuliji i Toskani.

U sredu bi poremećaj trebalo da se pomeri ka centralnim i južnim delovima zemlje, naročito duž Tirenskog mora, gde su mogući jaki pljuskovi i grmljavinske oluje. Meteorolozi upozoravaju i na snažne udare juga, naročito duž obale, koji bi mogli da premaše 50 do 60 kilometara na sat, zbog čega se građanima savetuje oprez tokom putovanja i praćenje upozorenja civilne zaštite.

Prvo poboljšanje vremena očekuje se u četvrtak, 22. oktobra, kada će u većem delu zemlje biti više sunčanih perioda, ali bi već od petka novi atmosferski poremećaj mogao da zahvati pojedine delove centralne i severne Italije.

U Đenovi su sve škole zatvorene zbog narandžastog upozorenja koje važi od 7.00 časova jutros do ponoći. Gradske vlasti odluku su obrazložile prognozama meteorološke službe Arpal i činjenicom da je zemljište već zasićeno vodom nakon obilnih padavina u nedelju, posebno u istočnom delu grada.

- Centar za operativno upravljanje odlučio je da zatvori škole svih nivoa za sutra, imajući u vidu prognoziranu situaciju i veliko opterećenje terena nakon intenzivnih padavina - navodi se u saopštenju gradske uprave.

Gradska odbornica za obrazovanje Rita Brucone potvrdila je da će sve škole u Đenovi biti zatvorene.

U Toskani je izdato žuto upozorenje zbog jakih grmljavinskih nepogoda, koje će biti na snazi od 15.00 časova do ponoći.

Predsednik Toskane Euđenio Đani upozorio je da se od popodneva, a naročito tokom večeri, očekuju lokalno veoma jaki pljuskovi, praćeni bujičnim poplavama i snažnim udarima vetra, posebno na ostrvima, duž obale i u zapadnim delovima regiona.

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