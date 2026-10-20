PREKRETNICA ZA RAZVOJ BANATA: Od Beograda do Zrenjanina stizaće se za samo 35 minuta! Sve što treba da znate o "Vojvođanskom P" (VIDEO)

IZGRADNjA prvog auto-puta kroz Banat, koji će spojiti Beograd, Zrenjanin i Novi Sad, u punom je jeku i predstavlja jedan od najkompleksnijih i najbitnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji danas.

Foto: Printskin Facebook Vojvodina Uživo

Zbog karakterističnog oblika trase koji podseća na ćirilično slovo P, ovaj koridor je dobio i svoj prepoznatljiv nadimak – "Vojvođansko P".

Cilj projekta je drastično ubrzanje saobraćaja između ovih gradova. Od Beograda do Zrenjanina stizaće se za 35 do 40 minuta, dok će put od Zrenjanina do Novog Sada trajati samo 25 minuta.

Napredak radova

Građevinski radovi su intenzivirani tokom leta i odvijaju se na više frontova. Na teritoriji Beograda, u Jabučkom ritu (kod petlje Ovča), radi se na raščišćavanju terena, nasipanju za kolovoz i izgradnji prvog mosta preko kanala. Istovremeno, u okolini Zrenjanina, tačnije u Aradačkom i Mužljanskom ritu, teren se niveliše i stabilizuje. Uveliko je formirano više kilometara nasipa, a aktivno je i gradilište na potezu između Tise i Begeja.

Tehnički detalji i deonice trase

Ovaj dvosmerni auto-put u punom profilu biće opremljen sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom u oba smera, a maksimalna dozvoljena brzina biće 130 km/h. Ukupna dužina "Vojvođanskog P" iznosi 105,4 kilometra i obuhvata dve glavne deonice:

Deonica 1: Beograd (Ovča) - Zrenjanin (67,66 km).

Deonica 2: Zrenjanin - Novi Sad (37,74 km).

Dodatno je predviđen i nekomercijalni put u dužini od oko 25 kilometara, koji će spajati Novi Sad i Žabalj.

Sam obim građevinskog poduhvata je ogroman i uključuje izgradnju četiri velika mosta (dva preko Tamiša i po jedan preko Tise i Begeja), četiri manja mosta, 20 nadvožnjaka, sedam podvožnjaka, 47 propusta i 12 petlji za bezbedno isključenje i uključenje vozila.

Kuda prolazi auto-put?

Počevši od petlje Ovča u Beogradu, trasa ide ka severoistoku prelazeći Tamiš. Prolazi pored naselja Glogonj, Jabuka, Opovo i Sefkerin, a pre dolaska do Zrenjanina ukršta se sa petljama Kovačica, Orlovat i Ečka.

Zrenjanin će raspolagati sa tri izlaza (Zapad, Sever, Istok). Nakon Zrenjanina, pravac nastavlja ka zapadu, prolazeći blizu Žablja i Kaća, prelazi prugu kod Perleza i završava se na petlji Novi Sad – Istok. Ovaj projekat obuhvata delove više gradova i opština, dok aerodromi u Ečkoj i Čeneju ostaju na svojim pozicijama i sa nepromenjenom namenom.

Uticaj na privredu i razvoj Banata

Očekuje se da će novi auto-put biti prekretnica za demografski i industrijski razvoj Banata, a posebno Srednjeg Banata. Brza saobraćajna veza omogućiće dnevne migracije radnika između Novog Sada, Beograda i Zrenjanina, čime će se poboljšati mobilnost radne snage i otvoriti prostor za nove investicije i zapošljavanje. Pored toga, ova deonica će predstavljati ključnu vezu sa međunarodnim putem E75 i Mađarskom, čineći od Banata novo logističko i ekonomsko čvorište.

(Biznis Kurir)

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