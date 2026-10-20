Ekonomija

OGLASILA SE NBS O KURSU EVRA: Došlo je do promene

В. Н.

20. 10. 2026. u 11:40

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DINAR je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

ОГЛАСИЛА СЕ НБС О КУРСУ ЕВРА: Дошло је до промене

Foto: Z. Jovanović

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 104,5077.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,9 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,4 odsto.

(Alo)

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