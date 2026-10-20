OGLASILA SE NBS O KURSU EVRA: Došlo je do promene
DINAR je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 104,5077.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,9 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,4 odsto.
(Alo)
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