TURSKA ČEKA DIZEL IZ SPORAZUMA SAD I RUSIJE: Sprema se veliki energetski dogovor
TURSKA očekuje da će dobiti deo dizel goriva u okviru sporazuma između SAD i Rusije, izjavio je u nedelju turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.
- Rusija je potpisala sporazum o dizel gorivu sa Donaldom Trampom. Tokom naših sastanaka, složili smo se da će Turska dobiti deo ove količine - rekao je ministar televizijskom kanalu Kanal7.
Ranije je zamenik premijera Aleksandar Novak izjavio da je rusko dizel gorivo traženo na svetskim tržištima i da su za njega zainteresovani i potrošači osim SAD.
Ruski predsednik Vladimir Putin je 9. oktobra održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Američki lider je izjavio da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije na svetsko tržište.
Ministarstvo finansija SAD je potom izdalo licencu kojom se odobrava prodaja, isporuka, istovar i uvoz dizel goriva ruskog porekla do 7. aprila 2027. godine.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE BEZ RUSIJE! Tramp odložio sankcije Moskvi, a sada traži i njen dizel
18. 10. 2026. u 08:54
RUSKO GORIVO USKORO NA AMERIČKIM PUMPAMA: Mediji pišu da je ovaj datum ključan
15. 10. 2026. u 10:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)