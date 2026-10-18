Ekonomija

TURSKA ČEKA DIZEL IZ SPORAZUMA SAD I RUSIJE: Sprema se veliki energetski dogovor

D.D.

18. 10. 2026. u 14:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TURSKA očekuje da će dobiti deo dizel goriva u okviru sporazuma između SAD i Rusije, izjavio je u nedelju turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.

ТУРСКА ЧЕКА ДИЗЕЛ ИЗ СПОРАЗУМА САД И РУСИЈЕ: Спрема се велики енергетски договор

Foto: AP Photo/Jae C. Hong

- Rusija je potpisala sporazum o dizel gorivu sa  Donaldom Trampom. Tokom naših sastanaka, složili smo se da će Turska dobiti deo ove količine - rekao je ministar televizijskom kanalu Kanal7.

Ranije je zamenik premijera Aleksandar Novak izjavio da je rusko dizel gorivo traženo na svetskim tržištima i da su za njega zainteresovani i potrošači osim SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 9. oktobra održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Američki lider je izjavio da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije na svetsko tržište.

Ministarstvo finansija SAD je potom izdalo licencu kojom se odobrava prodaja, isporuka, istovar i uvoz dizel goriva ruskog porekla do 7. aprila 2027. godine.

(Ria Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALO, PROFO, VELJA JE: Belivuk dao čitulju Vuletiću – Poruka podsetila na čuveni telefonski razgovor

"ALO, PROFO, VELjA JE": Belivuk dao čitulju Vuletiću – Poruka podsetila na čuveni telefonski razgovor