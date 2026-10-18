TURSKA ČEKA DIZEL IZ SPORAZUMA SAD I RUSIJE: Sprema se veliki energetski dogovor

TURSKA očekuje da će dobiti deo dizel goriva u okviru sporazuma između SAD i Rusije, izjavio je u nedelju turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.

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- Rusija je potpisala sporazum o dizel gorivu sa Donaldom Trampom. Tokom naših sastanaka, složili smo se da će Turska dobiti deo ove količine - rekao je ministar televizijskom kanalu Kanal7.

Ranije je zamenik premijera Aleksandar Novak izjavio da je rusko dizel gorivo traženo na svetskim tržištima i da su za njega zainteresovani i potrošači osim SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 9. oktobra održao telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Američki lider je izjavio da je tokom razgovora postignut dogovor o isporuci dizel goriva iz Rusije na svetsko tržište.

Ministarstvo finansija SAD je potom izdalo licencu kojom se odobrava prodaja, isporuka, istovar i uvoz dizel goriva ruskog porekla do 7. aprila 2027. godine.

(Ria Novosti)