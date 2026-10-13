ŽELJKO MITROVIĆ OTVORIO FABRIKU U KOTRAZI: Najbolji inženjeri zapadne Srbije u selu vrednih domaćina proizvodiće elektromotore (VIDEO)
ŽELjKO Mitrović pustio je u pogon fabriku Robo Motors u Kotrazi, čime je otvoreno novo poglavlje industrijskog razvoja ovog kraja.
U prvoj fazi fabrika zapošljava 50 ljudi, a uskoro će broj zaposlenih postati trocifren. Vlasnik Pink media grupe najavio je i otvaranje još deset fabrika od severa do juga zemlje.
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