Ekonomija

ŽELJKO MITROVIĆ OTVORIO FABRIKU U KOTRAZI: Najbolji inženjeri zapadne Srbije u selu vrednih domaćina proizvodiće elektromotore (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 22:38

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ŽELjKO Mitrović pustio je u pogon fabriku Robo Motors u Kotrazi, čime je otvoreno novo poglavlje industrijskog razvoja ovog kraja.

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ОТВОРИО ФАБРИКУ У КОТРАЗИ: Најбољи инжењери западне Србије у селу вредних домаћина производиће електромоторе (ВИДЕО)

Foto: PINK

U prvoj fazi fabrika zapošljava 50 ljudi, a uskoro će broj zaposlenih postati trocifren. Vlasnik Pink media grupe najavio je i otvaranje još deset fabrika od severa do juga zemlje.

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