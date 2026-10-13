VUČIĆ PORUČIO PENZIONERIMA: Beskrajno vam hvala, najstariji sugrađani

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o penzionerima.

D.N.

- Neće više naši fakulteti i škole biti opštinski odbori i stecišta političkih stranaka to će biti mesta za učenje za našu decu. Politika - van škola i fakulteta! Kome se ne sviđa, neka radi nešto drugo, kraj priče. To je moje obećanje! Ne dam Srbiju najgorima, ne dam da nam unište decu, da nam unište budućnost! Da se zahvalim penzionerima, na svemu što su istrpeli i da im kažem da će penzije da rastu brže nego ikada i da prate plate, i da će Srbija najbrže raste. Beskrajno vam hvala, najstariji sugrađani, hvala za ljubav i što ste izgradili Srbiju. Beskrajno vas volim, idemo da ih pobedimo ubedljivo! Da pobedi Ujedinjena Srbija, živela Srbija! - rekao je on.