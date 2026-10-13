Poljoprivreda

RIBARI I RATARI UDRUŽUJU SNAGE: Mađari došli do ideje kako da "podignu" poljoprivredu

K. Despotović

13. 10. 2026. u 21:20

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VODA koja ostaje u ribnjacima nakon izlova ribe u Mađarskoj dobija novu namenu: umesto da se ispušta u kanale i reke, usmerava se ka poljoprivrednom zemljištu, močvarnim područjima i nacionalnim parkovima kojima nedostaje vlage.

РИБАРИ И РАТАРИ УДРУЖУЈУ СНАГЕ: Мађари дошли до идеје како да подигну пољопривреду

Foto: Kostya Pazyuk / Alamy / Profimedia

Voda iz ribnjaka kao pomoć u sušnim periodima

Mađarski ribnjaci, u saradnji sa nacionalnom upravom za vode, mogli bi da postanu važan izvor vode za područja pogođena sušom. Mađarska međugranska organizacija za akvakulturu i ribarstvo (MA-HAL) već nekoliko godina deo vode koja se ispušta prilikom izlova ribe preusmerava ka lokalnim močvarnim područjima.

Sada su za ovu vodu zainteresovani i poljoprivrednici i nacionalni parkovi, pa organizacija planira da program proširi na ribnjake širom zemlje.

Njihov ukupan kapacitet iznosi gotovo 300 miliona kubnih metara vode, što odgovara zapremini oko 120.000 olimpijskih bazena.

- U 2026. godini naši ribnjaci bili su poslednji izvor vode za mnoga živa bića. Zato je važno da program proširimo na celu zemlju - rekao je za Rojters predsednik organizacije MA-HAL Nandor Puškaš.

Cilj je da se voda zadrži tamo gde je potrebna

Letnja suša i visoke temperature spustile su vodostaje reka na rekordno niske nivoe, otežavajući rečni transport i rad nuklearne elektrane Pakš.

Mađarska je zato u avgustu predstavila novu strategiju koja prednost daje prirodnim načinima zadržavanja vode, kako bi ublažila posledice budućih suša.

Iako su jesenje kiše donele olakšanje, korišćenje vode iz ribnjaka pokazuje kako postojeći izvori mogu da pomognu i poljoprivredi i prirodi, posebno kada vode ima najmanje.

(Rojters)

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