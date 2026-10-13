U NOVOM RUHU: Zašto pametni plastenici postaju najbolji prijatelj srpskog poljoprivrednika?
U VREME kada klimatske promene sve više diktiraju uslove na otvorenom polju, plastenička proizvodnja postaje ključni stub sigurnog i stabilnog snabdevanja tržišta domaćim povrćem. Ipak, sama plastična ili staklena konstrukcija nije dovoljna - visok kvalitet i bogat prinos kriju se u preciznom upravljanju mikroklimom.
Uspeh u plasteniku ne zavisi samo od semena i đubriva, već pre svega od ravnoteže tri ključna faktora: temperature, vlažnosti vazduha i ventilacije.
Tri stuba plasteničkog uspeha
Temperatura kao „kiseonik“ za rast: Svaka povrtna kultura ima svoj optimum. Na primer, paradajz i paprika traže drugačije uslove od zelene salate ili spanaća. Nagle oscilacije između dnevnih i noćnih temperatura mogu izazvati odbacivanje cveta, zastoj u rastu i lošiji ukus plodova. Pravovremeno zagrevanje ili hlađenje prostora čuva biljke od stresa.
Vlažnost vazduha - nevidljiva opasnost: Previsoka vlažnost u zatvorenom prostoru stvara savršeno okruženje za razvoj gljivičnih oboljenja, poput plamenjače i pepelnice, dok presuv vazduh onemogućava oprašivanje i smanjuje usvajanje hranljivih materija. Održavanje relativne vlažnosti između 65% i 80% (u zavisnosti od faze razvoja biljke) predstavlja idealan balans.
Ventilacija kao pluća plastenika: Provetravanje nije samo način da se snizi temperatura, već i metoda za „osvežavanje“ vazduha. Biljkama je neophodan stalni priliv ugljen-dioksida za fotosintezu. Kombinacijom krovnih i bočnih ventilacionih otvora sprečava se stvaranje kondezacije i pojava bolesti.
Savremena tehnologija u službi domaćina
Dok su se nekada poljoprivrednici oslanjali isključivo na osećaj i ručno otvaranje folija, današnji savremeni proizvođači sve više koriste automatizovane sisteme. Senzori za vlagu i temperaturu povezani sa pametnim upravljačkim jedinicama samostalno otvaraju prozore, uključuju sistem za magleno rošenje ili aktiviraju sisteme za grejanje čim uslovi odstupe od zadatih vrednosti.
Ulaganje u praćenje i kontrolu klime u plastenicima više nije luksuz, već osnovna potreba za svakog ozbiljnog proizvođača koji želi da ostane konkurentan na tržištu i ostvari siguran profit.
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