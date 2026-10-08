POCEPANA ILI METARSKA DRVA: Šta se više isplati i gde možete da uštedite?

POCEPANA drva su praktičnija, ali metarska drva često mogu biti povoljnija. Razlika u ceni nije jedina stvar koju treba računati - važni su i količina drveta, vlaga, vrsta drva, trošak sečenja i cepanja, kao i način na koji se drva mere. Evo kako da izračunate šta vam se zaista više isplati.

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Kupci ogreva često se nađu pred jednostavnim izborom: uzeti već isečena i pocepana drva ili kupiti metarsko drvo, pa ga naknadno iseći i iscepati.

Na prvi pogled deluje da je odgovor jednostavan - metarska drva su jeftinija, pa se više isplate.

Međutim, računica nije baš toliko jednostavna.

Kod kupovine drva za ogrev nije dovoljno uporediti samo cenu jednog „metra“. Mora se proveriti šta prodavac podrazumeva pod metrom, koliko stvarnog drveta dobijate i koliko će vas koštati obrada.

Da li se kaže ćutuk ili metarska drva?

Izraz „ćutuk“ postoji u srpskom jeziku, ali njegovo osnovno značenje je panj. Za ogrevno drvo koje se prodaje u komadima dužine oko jednog metra precizniji su izrazi metarsko drvo i ogrev u dugom.

Zato je za kupovinu bolje pitati prodavca:

„Koliko košta prostorni metar metarskog drveta?“

ili

„Da li je cena po prostornom metru ili po kubnom metru punog drveta?“

Ovo je veoma važno jer „metar“ u prodaji ogreva ne mora značiti isto što i kubni metar čistog drveta.

Metar drva nije isto što i kubik punog drveta

Jedna od najčešćih grešaka prilikom kupovine ogreva jeste poređenje cena bez provere merne jedinice.

Prostorni metar predstavlja prostor dimenzija 1 × 1 × 1 metar ispunjen složenim drvetom, zajedno sa prazninama između komada.

Kod punog kubnog metra, međutim, računa se samo zapremina drveta.

Prema stručnim materijalima za drvnu biomasu, za ogrev se koristi konverzioni faktor od oko 0,69, što znači da jedan prostorni metar složenog ogreva u proseku sadrži oko 0,69 kubnih metara punog drveta.

Zato dve ponude koje obe glase, na primer, „10.000 dinara po metru“ ne moraju predstavljati istu količinu drveta.

Pocepana drva jesu skuplja, ali plaćate obradu

Kada kupite već isečena i pocepana drva, prodavac je već uradio deo posla.

Drvo je spremno za slaganje i loženje, pa kupac ne mora da plaća ili obezbeđuje:

sečenje,

cepanje,

radnu snagu,

mašinu ili motornu testeru,

dodatno vreme,

transport do mesta gde će se drva obrađivati.

Zbog toga su isečena i iscepana drva uglavnom skuplja od metarskog drveta. Aktuelni podaci sa tržišta pokazuju da razlika može biti nekoliko stotina do oko 1.500 dinara po kubnom metru, u zavisnosti od vrste drveta i prodavca.

Ali to ne znači automatski da su pocepana drva lošija kupovina.

Ako nemate svoju testeru, cepač i pomoć za obradu, razlika u ceni može biti opravdana.

Kada se više isplate metarska drva?

Metarsko drvo je zanimljivije za kupca koji ima mogućnost da ga sam obradi.

Ako imate:

motornu testeru,

cepač ili dovoljno vremena za ručno cepanje,

prostor za rad,

mogućnost da sami organizujete posao,

možete proći jeftinije kupovinom metarskog drveta.

Međutim, treba uračunati i cenu rada i goriva.

Ako za sečenje i cepanje morate angažovati drugog čoveka, prednost jeftinijeg metarskog drveta može brzo da se smanji.

Kada su pocepana drva bolja kupovina?

Ako želite da drva samo istovarite, složite i koristite, pocepana drva imaju veliku prednost.

Posebno su praktična za domaćinstva koja nemaju opremu za obradu drveta.

Takođe, ako je razlika između metarskog i pocepanog drveta mala, može se ispostaviti da je praktičnije platiti gotov proizvod nego trošiti vreme i novac na dodatnu obradu.

Drugim rečima, najjeftinija cena po metru ne znači nužno i najjeftiniji ogrev.

Najvažnije je koliko drva zapravo kupujete

Kod kupovine treba obratiti pažnju na način slaganja.

Složene cepanice imaju praznine između sebe, pa se u jedan prostorni metar ne dobija jedan kubni metar čistog drveta.

Stručni materijali navode prosečan faktor od oko 0,69 kubnih metara punog drveta za jedan prostorni metar ogreva.

Zbog toga je mnogo korisnije porediti cenu po količini stvarnog drveta, a ne samo cenu koju prodavac napiše uz reč „metar“.

Suva drva mogu biti važnija od načina prodaje

Još jedna stvar može biti važnija od toga da li kupujete metarska ili pocepana drva – vlaga drveta.

Sveže drvo sadrži mnogo vode, pa deo energije tokom sagorevanja odlazi na njeno isparavanje.

Zato suva drva daju bolje uslove za efikasno grejanje.

Kupovina jeftinijih, ali vlažnih drva može se na kraju pokazati kao lošija računica od nešto skupljeg suvog ogreva.

Stručni podaci za ogrevno drvo navode sadržaj vode od približno 45–55 odsto za sveže drvo, što pokazuje koliko vlaga može biti značajan faktor.

Bukva, hrast, grab ili nešto drugo?

Nije svako drvo isto.

Bukva, hrast, grab i druge vrste imaju različite osobine, gustinu i energetsku vrednost.

Zato nije dobro porediti, na primer, cenu kubika bukve i topole samo po broju na računu.

Jeftinije drvo može imati i manju kalorijsku vrednost, pa će za istu količinu toplote biti potrebno više ogreva.

U aktuelnim ponudama za 2026. godinu cene takođe značajno variraju prema vrsti drveta i mestu kupovine. Na pojedinim stovarištima cena se kreće oko 10.000–11.000 dinara po metru, dok se na oglasima mogu pronaći i jeftinije ponude.

Jednostavan primer računice

Recimo da su metarska drva 9.000 dinara po prostornom metru, a pocepana 10.500 dinara.

Na prvi pogled ušteda iznosi 1.500 dinara po metru.

Ali ako morate da platite sečenje i cepanje, gorivo i rad, deo te razlike nestaje.

Ako sve možete da uradite sami, metarska drva mogu biti znatno isplativija.

Ako morate da angažujete nekoga za obradu, pocepana drva mogu biti racionalnija kupovina.

Zato se prava računica pravi tek kada se saberu cena drveta + obrada + prevoz + količina stvarnog drveta.

Šta je onda najisplativije?

Ako imate opremu i vreme, metarska drva najčešće imaju ekonomsku prednost, jer ne plaćate punu cenu dodatne obrade.

Ako nemate opremu ili želite da izbegnete posao, pocepana drva mogu biti bolji izbor, čak i kada su skuplja po metru.

Najvažnije je da ne kupujete samo na osnovu najniže cene.

Pre nego što naručite ogrev, pitajte prodavca:

Koja je vrsta drveta? Da li je suvo? Da li je cena po prostornom ili kubnom metru? Da li su drva složena ili nasuta? Koliko koštaju sečenje, cepanje i prevoz?

Tek kada dobijete sve odgovore, možete znati koja ponuda je zaista najjeftinija.

Metarska ili pocepana drva?

Za onoga ko ima opremu i može sam da ih obradi - metarska drva su često isplativija.

Za onoga ko želi spreman ogrev bez dodatnog rada - pocepana drva mogu biti bolja kupovina.

A bez obzira na izbor, najvažnije je proveriti mernu jedinicu, vrstu drveta i njegovu vlažnost.

Jer nije najjeftinije ono drvo koje ima najnižu cenu po „metru“, već ono koje za svoj novac daje najviše stvarne količine i korisne toplote.

(Bizportal)