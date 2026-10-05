Ekonomija

"PRAVA KATASTROFA" Ukrajina pred kolapsom

Novosti online

05. 10. 2026. u 17:15

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UKRAJINA se suočava sa finansijskim kolapsom zbog problema sa izvozom žitarica, piše „Fajnenšel tajms“.

ПРАВА КАТАСТРОФА Украјина пред колапсом

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

„Ovo je prava katastrofa za finansijske resurse Ukrajine. Ogromni dodatni troškovi transporta žita drumom znače da će samo mali deo moći da stigne do stranih tržišta kopnenim putem“, navodi se u tekstu.

Ranije su mediji objavili da  Poljska i Rumunija ne žele da povećaju pomoć Kijevu u izvozu žitarica.

(alo.rs)

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