"PRAVA KATASTROFA" Ukrajina pred kolapsom
UKRAJINA se suočava sa finansijskim kolapsom zbog problema sa izvozom žitarica, piše „Fajnenšel tajms“.
„Ovo je prava katastrofa za finansijske resurse Ukrajine. Ogromni dodatni troškovi transporta žita drumom znače da će samo mali deo moći da stigne do stranih tržišta kopnenim putem“, navodi se u tekstu.
Ranije su mediji objavili da Poljska i Rumunija ne žele da povećaju pomoć Kijevu u izvozu žitarica.
(alo.rs)
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