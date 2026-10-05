"PRAVA KATASTROFA" Ukrajina pred kolapsom

UKRAJINA se suočava sa finansijskim kolapsom zbog problema sa izvozom žitarica, piše „Fajnenšel tajms“.

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„Ovo je prava katastrofa za finansijske resurse Ukrajine. Ogromni dodatni troškovi transporta žita drumom znače da će samo mali deo moći da stigne do stranih tržišta kopnenim putem“, navodi se u tekstu.

Ranije su mediji objavili da Poljska i Rumunija ne žele da povećaju pomoć Kijevu u izvozu žitarica.

(alo.rs)