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ĐACI SE TEK SPREMAJU NA DALJU POBUNU: Francuska omladina se početkom vikenda prividno primirila, ali najavljuje novi veliki skup

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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ZATIŠJE pred buru. Pobunjeni đaci u Francuskoj su se početkom vikenda naoko primirili, što se donekle i očekivalo, imajući u vidu da je teško koordinirati učeničke akcije kada se ne ide u školu.

ЂАЦИ СЕ ТЕК СПРЕМАЈУ НА ДАЉУ ПОБУНУ: Француска омладина се почетком викенда привидно примирила, али најављује нови велики скуп

Foto: Goran Čvorović

Ali, njihovi predstavnici najavljuju veliki skup u utorak. Malo je onih koji se klade na to da će i ponedeljak biti miran.

Predstavnici srednjoškolaca bili su u međuvremenu kod ministra prosvete Eduara Žefrea, ali su sa sastanka izašli nezadovoljni. Traže više nastavnika i drugog osoblja, manje opterećena odeljenja, obnovu dotrajalih školskih zgrada i bolje uslove školovanja. Prema podacima Nacionalnog sindikata nastavnika srednjih škola, u 53 odsto francuskih državnih obrazovnih ustanova nedostaje najmanje jedan nastavnik.

Ministar je učenicima ponudio konsultacije, rad na većem učešću đaka u odlučivanju i mere kojima bi trebalo da se ubrza zamena odsutnih profesora, naročito u završnim razredima. Đaci, međutim, smatraju da su dobili obećanja za budućnost, a ne konkretne mere i novac kojima bi odmah počelo rešavanje problema. Zato su pozvali na nastavak mobilizacije i veliki nacionalni "treći čin" protesta u utorak. Njihovom pokretu podršku pružaju i veliki sindikati zaposlenih u prosveti.

Đački predstavnici su se istovremeno jasno ogradili od nasilja koje je poslednjih dana pratilo proteste i naglasili da njihov pokret ne treba poistovećivati s paljenjem, razbijanjem i sukobima s policijom. Među učenike se ubacuju nasilne grupe koje se kreću od škole do škole. Direktori više ustanova u kojima je bilo nasilja naveli su da osobe s kojima su se suočili nisu bili njihovi učenici.

Razmere nereda su ogromne. Materijalna šteta širom Francuske već se meri desetinama miliona evra. Od početka protesta povređeno je 170 učenika i 65 zaposlenih u prosveti, među kojima 40 direktora i drugih rukovodilaca škola. Samo u četvrtak povređeno je i 305 policajaca i žandarma. U petak je privedeno 1.747 osoba, čime je broj uhapšenih od početka sedmice premašio pet hiljada.

Iza pobune se pomalja i pitanje društvenog raslojavanja. Pokret je krenuo iz siromašnijih pariskih predgrađa, naročito iz departmana Sena-Sen-Deni. U liceju "Korbizije" u Obervilijeu od početka školske godine otkazivani su časovi matematike, engleskog, fizičkog i drugih predmeta jer nije bilo nastavnika.

Učenici iz predgrađa porede svoje uslove školovanja s onima koje imaju njihovi vršnjaci u bogatijim sredinama i smatraju da država zanemaruje zapuštena predgrađa, u čemu su dobrim delom u pravu.

SKUP PODRŠKE

U znak podrške pobunjenim srednjoškolcima, za danas je zakazan skup u Sen Deniju. Organizatori poručuju da žele da pokažu da đaci nisu sami i da protest ima podršku i van školskih klupa.

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