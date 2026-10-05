Partizan razbio Megu na premijeri ABA lige: Proradio i Itan Tompson

Crno-beli i dalje bez poraza u novoj sezoni.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Partizana savladali su u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Mege u u takmici drugog kola ABA lige - 83:59. Nakon što je prvo kolo odloženo zbog nesporazuma između čelnika lige i arbitara, regionalno takmičenje je konačno počelo, a crno-beli imaju samo razloga za zadovoljstvo. Meč je odigran pred praznim tribinama, pošto su crno-beli kažnjeni zbog dešavanja sa prošlosezonskog finala protiv Dubaija.

Posle perfektnih 3:0 u Evroligi, ekipa Đoana Penjaroje nastavila je da "gazi" i u regionalnom takmičenju.

Držala se Mega koliko toliko do poluvremena, ali je serija crno-belih od 12:0 na otvaranju trećeg perioda bila presudna. U tom periodu Partizan je prvi put otišao na više od 20 poena plusa (54:33) i do kraja iskontrolisao dešavanja na terenu.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bio je Itan Tompson, koji je ubacio 21 poen uz šest pogođenih trojki i sedam skokova. Partija Amerikanca može posebno da raduje navijače Partizana pošto je, nakon nešto sporijeg početka u Evroligi, odigrao najbolji meč od dolaska u Beograd. Žofri Lovernj je ubacio 10, Nikola Tanasković 14, a po osam su imali Mario Nakić i Bandža Si.

U ekipi Vuleta Avdalovića istakao se Andrej Lučić sa 14 poena, dok je Aleksandar Vojinović dodao 12.

Pred Partizanom je težak raspored. Za tri dana gostuju Realu u Madridu, pa dočekuju Beč u okviru ABA lige, pa sledi duplo evroligaško kolo i dueli sa Panatinaikosom u Beogradu i Fenerbahčeom u Istanbulu. Zatim gostuju Bosni, pa dočekuju Crvenu zvezdu u 7. kolu Evrolige.

Megu očekuje meč sa Zadrom u Beogradu, pa gostovanje Iliriji i Beču.

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