Umro Branko Šarić!

TRAGEDIJA koja je potresla region!

Foto: AI

Naime, u Crnoj Gori, tokom prijateljske utakmice ekipe Teodo i Vukovi u Tivtu, preminuo je mladi sudija Branko Šarić, koji je delio pravdu na ovoj utakmici.

O ovoj tragediji piše RTCG, koji i sam ističe - da u ovo niko ne može da poveruke, pošto se radi o jako mladom arbitru, pred kime je bila i budućnost.

Mladiću sa primorja, koji je imao 22 godine, pozlilo je na prijateljskoj utakmici ove dve ekipe, a odmah mu je u pomoć priskočio fiziterapeut ekipe iz Tivta Boris Knežević, koji mu je pružio prvu pomoć do dolaska hitne službe.

Šarić je prevezen u kotorsku bolnicu, ali njegovo srce nije izdržalo.