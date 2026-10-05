KADA STIGNE HLADNOĆA, EVROPA POSTAJE KAO IZ BAJKE: Pet gradova koje vredi posetiti tokom zime

POSTOJE evropski gradovi kojima zima ne oduzima lepotu, već im daje potpuno novo lice. Kada sneg prekrije stare krovove, na trgovima se upale hiljade sijalica, a miris cimeta i toplih napitaka ispuni ulice, neka mesta počinju da liče na scenografiju iz božićnog filma.

Tairo Lutter / imago stock&people / Profimedia

Od srednjovekovnih ulica Estonije do grada iznad kojeg se može pojaviti polarna svetlost, izdvojili smo pet mesta koja zimi dobijaju posebnu atmosferu.

Talin, srednjovekovna bajka pod snegom

Stari grad Talina već ima sve što je potrebno za bajkovitu scenografiju, uske kaldrmisane ulice, srednjovekovne zidine, kule i kuće stare vekovima.

Kada stigne zima, na Trgu gradske kuće postavlja se velika jelka, ulice dobijaju prazničnu rasvetu, a sneg crvene krovove Starog grada pretvara u jedan od najlepših zimskih prizora Baltika.

Božićni market ove godine biće otvoren od 20. novembra do 6. januara. Stari grad Talina nalazi se i na Uneskovoj listi svetske baštine.

Salcburg, grad nad kojim se uzdiže snežna tvrđava

Salcburg zimi spaja barokne fasade, uske ulice Starog grada i planine koje se naziru u pozadini. Iznad svega se uzdiže tvrđava Hoenzalcburg, koja pod snegom deluje kao da je postavljena iznad grada samo zbog savršene zimske fotografije.

Krajem novembra otvaraju se božićni marketi, dok januar i februar donose mirniju atmosferu, snežne pejzaže i znatno tiše ulice.

Strazbur, grad koji Božić slavi vekovima

Kada padne mrak, Strazbur se menja. Fasade starih kuća prekrivaju ukrasi, ulice povezuju nizovi svetala, a na trgu Kleber pojavljuje se ogromna jelka.

Božićni market u Strazburu ima tradiciju koja seže do 1570. godine i smatra se najstarijim u Francuskoj i jednim od najstarijih u Evropi.

U kombinaciji sa kanalima, starim kućama Alzasa i gotičkom katedralom, nije neobično što je grad dobio nadimak „prestonica Božića“.

Tromse, gde umesto prazničnih lampica zasija nebo

Na severu Norveške zimska bajka izgleda potpuno drugačije.

Tromse okružuju snegom prekrivene planine i fjordovi, a od kraja novembra do sredine januara traje polarna noć, period kada se sunce ne podiže iznad horizonta. Ipak, nebo tokom dana dobija plave, ružičaste i ljubičaste tonove.

A kada padne mrak, može se pojaviti najlepše svetlo od svih, aurora borealis. Sezona severne svetlosti u ovom regionu traje od kraja avgusta do početka aprila, mada njeno pojavljivanje nikada nije moguće garantovati.

Oulu, zimski grad koji ove godine ima još jedan razlog za slavlje

Poslednja stanica vodi u Finsku, u Oulu, gde su sneg, duge zimske noći i severna svetlost deo svakodnevnog zimskog pejzaža.

Ove godine postoji i dodatni razlog da se grad nađe na turističkoj mapi. Oulu nosi titulu Evropske prestonice kulture 2026, pa se tokom čitave godine organizuje veliki broj kulturnih događaja.

Program će u decembru dobiti i prazničnu završnicu, između ostalog premijerom mjuzikla „Snowball“, čija je priča smeštena u čarobni svet severne svetlosti.

Od Talina i Salcburga do arktičkog Tromsea, zima pokazuje da putovanja ne moraju da se završe sa poslednjim toplim danima.

Ponekad je dovoljno sačekati prvi sneg da bi poznati evropski gradovi pokazali svoje najlepše lice.

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