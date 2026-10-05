VUČIĆ NAJAVIO UBRZAN RAST PENZIJA: Gotovo u potpunosti će pratiti plate
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" izjavio je danas da će među prioritetima u narednom periodu biti nastavak privlačenja investicija, povećanje zarada i posebno rast penzija, koje bi, kako je najavio, trebalo gotovo u potpunosti da prate plate.
Vučić je posebno govorio o položaju najstarijih građana i zahvalio penzionerima zbog tereta koji su, prema njegovim rečima, podneli u periodu od 2014. do 2017. godine.
– Penzije će gotovo u potpunosti da prate plate – rekao je Vučić, ističući da je to pitanje od velikog značaja za državu.
On je naveo da su penzije prethodnih godina značajno povećavane, ali i ocenio da država penzionerima i dalje duguje zahvalnost zbog perioda u kojem su podneli veliki deo tereta fiskalne konsolidacije.
Najavio ubrzan rast penzija
Vučić je najavu daljeg povećanja penzija povezao i sa poverenjem građana, navodeći da bi u tom slučaju primanja najstarijih trebalo ubrzano da rastu i da ostanu sigurna kao i do sada.
Govoreći o ekonomskim ciljevima, poručio je da je neophodno nastaviti sa radom, privlačenjem novih investitora i daljim rastom plata i penzija.
U ovom delu obraćanja nije naveo konkretan procenat budućeg povećanja penzija, niti precizirao rok u kojem bi najavljeno ubrzanje rasta trebalo da bude sprovedeno.
Osvrnuo se i na Šoškića
Vučić se tokom obraćanja osvrnuo i na Dejana Šoškića, bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, kojeg je označio kao kandidata svojih političkih protivnika za premijera.
Kritikujući period u kojem je Šoškić bio na čelu NBS, Vučić je naveo da su građani tada sa velikom pažnjom pratili kretanje kursa domaće valute.
– Ujutro ste se budili i pitali koji je kurs dinara – rekao je Vučić.
Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, danas boravi u Vojvodini, gde je razgovarao sa građanima u Banaštoru i Beočinu.
(24sedam)
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