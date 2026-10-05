Blokader zapretio članovima porodice pred izbore zbog Vučića: Zaključaću ih kući na dan glasanja (FOTO)
Blokaderi su toliko nesigurni u pobedu svoje tzv. "Studentske liste", da moraju da brane svojim najstarijim članovima porodice da uopšte izađu na glasanje, da ne bi glasali za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", prenosi B92.
Oni ne odustaju od namera da zaključavaju svoje starije bližnje, samo da ne bi glasali onako kako se njima ne dopada.
Jedan blokader na Tviteru je napisao:
- Upravo sam izbacio televizor iz kuće i zaustavio trovanje mojih roditelja od jutra do mraka. Svaka druga reč "moj Vučić". Gotovo je sa tim. Zaključaću ih kući na dan glasanja ili ih vodim na vikendicu, pa neka idu pešice 20km da glasaju, ali dok su pod mojim nadzorom, neće! - naveo je on.
(24 sedam)
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