Politika

Aleksandar Vučić: "Ne dam im da sruše Srbiju" - večeras u Ćirilici od 21h na Prva TV

Novosti online

05. 10. 2026. u 20:00

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"NE dam im da sruše Srbiju!"

Александар Вучић: Не дам им да сруше Србију - вечерас у Ћирилици од 21х на Прва ТВ

Foto: Novosti

To je naslov emisije u kojoj će večeras gostovati prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić.

Emisija počinje u 21 čas na TV Prva.

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