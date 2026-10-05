Politika

INCIDENT STUDENTSKE LISTE U ČAČKU: Blokaderi se napili i umalo pobili oko mikrofona (VIDEO)

Novosti online

05. 10. 2026. u 20:04

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U ČAČKU, u okviru skupa koji organizuje Studentska lista, desio se incident na bini.

ИНЦИДЕНТ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ У ЧАЧКУ: Блокадери се напили и умало побили око микрофона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, blokaderi su se napili i umalo pobili oko mikrofona!

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