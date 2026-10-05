INCIDENT STUDENTSKE LISTE U ČAČKU: Blokaderi se napili i umalo pobili oko mikrofona (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas na konferenciji ispred Doma Narodne skupštine da je prisustvo Vladimira Tupanjca iz organizacije CRTA na konferenciji za novinare koju je prethodno održala Studentska lista dokaz o, kako je rekla, sprezi te liste i organizacije koja bi trebalo da bude nezavisna i nepristrasna.