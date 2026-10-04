Politika

A JOŠ KAD ME JE POLJUBILA: Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci, Vučić odmah intervenisao (VIDEO)

T.J.

04. 10. 2026. u 20:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon večerašnjeg predizbornog skupa u Bačkoj Palanci, gde je u jednom trenutku jednoj građanki pozlilo.

А ЈОШ КАД МЕ ЈЕ ПОЉУБИЛА: Жени позлило на скупу у Бачкој Паланци, Вучић одмах интервенисао (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Vučić je naveo da su joj lekari iz Bačke Palanke odmah ukazali pomoć, kao i da mu je najvažnije bilo da sazna da će žena biti dobro.

- Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će ova divna gospođa biti dobro. Ovoj divnoj gospođi kojoj je pozlilo na mitingu divni lekari iz Bačke Palanke odmah su ukazali pomoć, a ja sam bio najsrećniji kada sam shvatio da će biti dobro. A, još kad me je poljubila… ❤️ - napisao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)

Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)