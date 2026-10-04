A JOŠ KAD ME JE POLJUBILA: Ženi pozlilo na skupu u Bačkoj Palanci, Vučić odmah intervenisao (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon večerašnjeg predizbornog skupa u Bačkoj Palanci, gde je u jednom trenutku jednoj građanki pozlilo.
Vučić je naveo da su joj lekari iz Bačke Palanke odmah ukazali pomoć, kao i da mu je najvažnije bilo da sazna da će žena biti dobro.
- Najsrećniji sam bio kada sam shvatio da će ova divna gospođa biti dobro. Ovoj divnoj gospođi kojoj je pozlilo na mitingu divni lekari iz Bačke Palanke odmah su ukazali pomoć, a ja sam bio najsrećniji kada sam shvatio da će biti dobro. A, još kad me je poljubila… ❤️ - napisao je Vučić.
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