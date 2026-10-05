PREVARA ZVANA STUDENTSKA LISTA Brnabić: Blokaderi su nasilnici, a sebe prave žrtvama, dok ih advokat CRTA-e obučava za sukob sa policijom

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas na konferenciji ispred Doma Narodne skupštine da je prisustvo Vladimira Tupanjca iz organizacije CRTA na konferenciji za novinare koju je prethodno održala Studentska lista dokaz o, kako je rekla, sprezi te liste i organizacije koja bi trebalo da bude nezavisna i nepristrasna.

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-Još jedan neoboriv dokaz o sprezi između studentske liste i CRTE koja, tobož, treba da bude nezavisna i nepristrasna nevladina organizacija, a koja je kontrolor izbora i koja ocenjuje izborne uslove. Dakle, oni se više apsolutno ni ne kriju. Gospodin Tupanjac danas građanima Srbije nije našao za shodno da objasni kako to da je u demokratskoj Srbiji, ili u bilo kojoj drugoj zemlji sa vladavinom prava dozvoljeno bilo kome, a posebno nezavisnim posmatračima na izborima ili nevladinim organizacijama, da obučavaju neke učesnike na izborima - u ovom slučaju Studentsku listu, da ih obučavaju kako da napadaju policiju, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, i da kažu: 'Ako to već radite, stavite kapuljaču da vas ne prepoznaju', istakla je Brnabić.

Ona je istakla da ni danas nije bilo ograde od toga, i rekla da je, naprotiv, juče CRTA navela da se oni ponose Tupanjcem i da je to ono što oni podržavaju.

Brnabić je rekla da je to nepoštovanje institucija, zakona i Ustava Republike Srbije, kao i osnovnih preduslova i principa vladavine prava.

-Nasilnici su ljudi sa Studentske liste, to su pokazali pre izbora, tokom izborne kampanje, i nasilje obećavaju nakon izbora, ako pobede. Sa ove strane su ljudi koji pozivaju na mir i na stabilnost, sve ono što je rekao prvi na našoj listi, nosilac naše liste i kandidat sa naše strane za predsednika Vlade Republike Srbije - Aleksandar Vučić. Zato 25. oktobra, glas za listu broj 1, Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija je glas za slobodnu, stabilnu demokratsku Srbiju, rekla je Brnabić.

Komentarišući tvrdnje jednog od ovlašćenih lica za zastupanje Studentske liste u izbornom procesu Petra Živkovića da ga prate i da je ispred njegovog stana bio načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, Brnabić je ukazala da Živković ništa od toga nije prijavio Ministarstvu unutrašnjih poslova.

-On ništa od tih takozvanih pretnji, pratnji, maltretiranja nije prijavio policiji. Tako da je to, to je zanimljivo. I to govori o tome koliko je u stvari to istina i koliko bilo kako to može da se potkrepi dokazima, rekla je Brnabić.

Ona je dodala da nadležne institucije treba da rade svoj posao, i da Živković mora da dokaže da je Kričak bio ispred njegovog stana.

-Znam da oni koji su pozivali ljude ispred stanova, domova, kuća, svojih političkih neistomišljenika, pa čak ne ni ljudi koji su javni funkcioneri, danas govore o tome da neko stoji ispred njihovih kuća i za to nemaju nijedan jedini dokaz, rekla je Brnabić.

Ona je rekla da su ispred njihovih kuća pretili gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu i njegovoj porodici, kao i Milošu Vučeviću i Suzani Vasiljević.

-Oni koji su maltretirali ljude, po prvi put u istoriji Srbije, time što su dovlačili falange ispred njihovih kuća da maltretiraju porodice i maloletnu decu ljudi sa kojima se ne slažu, danas se žale da su oni žrtva nekakvog maltretiranja, a za šta nemaju nijedan jedini dokaz, rekla je Brnabić na konferenciji.

Studentska lista održala je prethodno danas konferenciju za novinare, na kojoj je student Pravnog fakulteta i jedan od dva ovlašćena lica za zastupanje Studentske liste u izbornom procesu Petar Živković izjavio da je u protekle dve nedelje više puta primetio vozila i lica koja idu za njim i njegovim kolegama.

On je takođe rekao da je jedne večeri ispred zgrade u kojoj živi video tri-četiri vozila i 10-ak lica, među kojima je bio, kako tvrdi, i načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak.

Pokazao je fotografiju, za koju je naveo da su na njoj vozila te noći ispred njegove zgrade, a koju je, prema njegovim rečima, napravila njegova majka sa terase, nakon što ju je on pozvao.

Živković je takođe izneo tvrdnje da su drugi predstavnici Studentske liste više puta zaustavljani i legitimisani u prethodnom periodu.

-Jesi ti muzičar? -Nisam. -A nisi? -Jesam. https://t.co/rzbQz8IFrQ — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) October 5, 2026