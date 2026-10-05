NATO OTKRIO KARTE: U slučaju da Rusi otvore istočnoi front ovo je naš plan

SAVEZ retko tako otvoreno govori o svojim vojnim planovima. Krajnji cilj je brzo i uverljivo poraziti ruske snage.

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Vrhovni komandant NATO snaga u Evropi priprema novu strategiju u slučaju ruskog napada na istočni bok Alijanse, u kojoj bi ključnu ulogu trebalo da igraju dronovi, veštačka inteligencija i drugi novi vojni sistemi.

Dokument pod nazivom „Teorija pobede“, koji je Blumberg imao priliku da vidi u deklasifikovanoj verziji, predstaviće general Aleksus Grinkevič 12. oktobra u Poljskoj. Dokument bi trebalo da razjasni kako bi NATO odgovorio na eventualni upad ruskih snaga na teritoriju Alijanse.

Plan dolazi u vreme povećanih tenzija između NATO-a i Rusije i brojnih izveštaja da Moskva razmatra mogućnost agresivnije akcije prema državama članicama Alijanse.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute nedavno je rekao da nema naznaka da se Rusija sprema za konvencionalni napad na alijansu, ali je upozorio da Evropa mora biti spremna za dugoročne hibridne napade.

Portparol generala Grinkevič, pukovnik Martin O’Donel , nije želeo da otkrije detalje strategije, ali je naglasio da je NATO „isključivo odbrambeni“ savez.

„Teorija pobede vrhovnog komandanta savezničkih snaga u Evropi je jednostavna: održati prednost NATO-a“, rekao je O’Donel. „S obzirom na nestabilno i složeno globalno bezbednosno okruženje, moramo sada stvoriti uslove za odvraćanje agresije i, ako je potrebno, pobedu u slučaju napada.“

Iako su osnovni principi po kojima bi NATO vodio rat poznati, Alijansa retko tako otvoreno govori o svojim vojnim planovima. Nova strategija trebalo bi i da uveri javnost da je NATO spreman za mogući sukob i da pokaže šta stoji iza velikog povećanja izdataka za odbranu.

Jedan od glavnih ciljeva dokumenta je da se saveznicima pokaže kako da kombinuju tradicionalno oružje sa tehnologijama koje su poslednjih godina dobile ogroman značaj, pre svega zahvaljujući iskustvu rata u Ukrajini.

To uključuje, pre svega, jeftine dronove, sisteme kojima upravlja minimalan broj ljudi i ciljanje uz pomoć veštačke inteligencije.

Istovremeno, strategija bi trebalo da podstakne evropske članice da više ulažu u odbranu i bolje se pripreme za mogući sukob.

Dokument naglašava odbrambenu prirodu NATO-a i potrebu izbegavanja nenamernih provokacija, ali takođe eksplicitno govori o potrebi zajedničkog suprotstavljanja hibridnim pretnjama - agresivnim potezima koji ostaju ispod praga otvorenog oružanog sukoba.

Logika odvraćanja je jednostavna: ako NATO pokaže da je spreman za rat, protivnik bi trebalo da zaključi da ga ne može dobiti.

Međutim, u slučaju stvarnog napada, plan predviđa mnogo agresivniji odgovor. NATO bi prvo pokušao da zaustavi prodor kombinacijom kopnenih snaga i drugih kapaciteta predviđenih kao deo inicijative odvraćanja na istočnom krilu Alijanse.

U ovom delu, važnu ulogu bi igrali jeftini dronovi, sistemi sa minimalnom posadom i veštačka inteligencija za izbor ciljeva.

Nakon što obezbedi slobodu kretanja svojih snaga, NATO bi nastojao da uništi neprijateljske komandne i komunikacione centre. Krajnji cilj bi bio brz i ubedljiv poraz ruskih snaga.

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Plan dolazi i u trenutku kada evropske članice NATO-a dramatično povećavaju vojne izdatke.

Istovremeno, unutar alijanse se vode diskusije o tome kako najbolje raspodeliti novac: između tradicionalnog oružja kao što su tenkovi i artiljerija i novih tehnologija koje su se pokazale ključnim u ratu u Ukrajini.

Vašington se pridružio celoj debati. Ovog leta, Sjedinjene Države su poslale upitnik saveznicima o njihovim vojnim izdacima i podršci politici predsednika Donalda Trampa , kako bi dobile podatke za odlučivanje o planiranom smanjenju broja američkih vojnih kapaciteta namenjenih odbrani Evrope.

Kao deo ovog upitnika, SAD su takođe pitale saveznike da li imaju dodatne vojne snage koje bi mogli da stave na raspolaganje NATO-u radi sprovođenja odbrambenih planova generala Grinkeviča.

(Jutarnji list)