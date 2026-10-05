PUKLA BRUKA U VATIKANU: Milatović doneo na poklon reket i pomenuo Đokovića, papa odgovorio da je on Srbin

CRNOGORSKI predsednik Jakov Milatović je tokom posete Vatikanu papi Leu XIV, imajući u vidu njegovu ljubav prema tenisu, poklonio reket i pomenuo Novaka Đokovića, na šta mu je poglavar Katoličke crkve odgovorio da se on izjašnjava kao Srbin.

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- On (Đoković) se izjašnjava kao Srbin - istakao je papa Lav XIV, a Milatović je na to rekao da je Đoković takođe vrlo naklonjen Crnoj Gori.

Reč je o posebno izrađenom reketu sa motivima Crne Gore.

Milatović je u zvaničnoj poseti Vatikanu boravio u subotu i tom prilikom pozvao papu da poseti Crnu Goru, što bi bila prva poseta jednog poglavara Katoličke crkve.

Nakon susreta sa papom, Milatović se sastao i sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pjetrom Parolinom, kao i sekretarom za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama Polom Ričardom Galagerom.

Razgovarano je o odnosima Crne Gore i Svete Stolice, evropskim integracijama Crne Gore i Zapadnog Balkana, kao i aktuelnim međunarodnim pitanjima, preneli su podgorički mediji.

(Tanjug)