Fudbal

ŠOK U PRIŠTINI! Ceo stadion zanemeo zbog poteza poznatog Srbina, a ono što je uradio pred svetinjom ostaviće vas bez teksta

М.П.

05. 10. 2026. u 11:15 >> 12:17

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Srbija je ostala u šoku nakon neverovatnih scena koje stižu pravo iz Prištine!

ШОК У ПРИШТИНИ! Цео стадион занемео због потеза познатог Србина, а оно што је урадио пред светињом оставиће вас без текста

Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia

Austrijski reprezentativac srpskog porekla, Saša Kalajdžić, još jednom je dokazao da krv nije voda i jednim jedinim potezom uspeo je da razgali srca svih Srba, ali i da po ko zna koji put baci fudbalsku javnost na kolena!

Visoki golgeter bio je apsolutni heroj i direktan režiser velikog remija Austrije protiv tzv. Kosova (1:1). Kalajdžić je maestralnom asistencijom za Langa ućutkao stadion u Prištini, ali ono što je uradio nakon utakmice izazvalo je pravi zemljotres na društvenim mrežama!

Foto: Printskrin

 

Umesto slavlja, Saša je slobodno vreme iskoristio za potez koji niko tamo nije očekivao. Otišao je pravo u posetu vekovnoj srpskoj svetinji – manastiru Gračanica! Očaran lepotom i duhovnošću istorijskog zdanja, Saša je na svom Instagram profilu podelio fotografiju koja je momentalno zapalila internet, uz moćnu poruku koja pogađa pravo u srce:

"Putovanje od kojeg zastaje dah i Gračanica. Važan bod u Prištini. Fascinantno putovanje od kojeg zastaje dah u istorijski manastir Gračanicu!"

Dok srpska javnost sa ponosom deli Sašine slike iz južne srpske pokrajine, u isto vreme se budi bolno sećanje na stravičan propust Fudbalskog saveza Srbije! Danas, dok gledamo ovog diva kako dominira na vrhunskom nivou u dresovima Admire, Štutgarta i Vulverhemptona, ne možemo a da se ne zapitamo – kako je moguće da je FSS u vreme administracije Slaviše Kokeze napravio ovakav amaterski greh?

Helmut Fohringer / AFP / Profimedia

 

Kalajdžić je bio na radaru, praćen je, ali je izostala konkretna reakcija i pravi poziv koji bi ga obukao u dres "Orlova". Austrijanci nisu spavali, prepoznali su suvo zlato i oteli nam napadača svetske klase. Ipak, iako igra pod tuđom zastavom, Saša je celom svetu pokazao gde mu kuca srce i ko je zapravo on!


 

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