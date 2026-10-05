ŠOK U PRIŠTINI! Ceo stadion zanemeo zbog poteza poznatog Srbina, a ono što je uradio pred svetinjom ostaviće vas bez teksta
Srbija je ostala u šoku nakon neverovatnih scena koje stižu pravo iz Prištine!
Austrijski reprezentativac srpskog porekla, Saša Kalajdžić, još jednom je dokazao da krv nije voda i jednim jedinim potezom uspeo je da razgali srca svih Srba, ali i da po ko zna koji put baci fudbalsku javnost na kolena!
Visoki golgeter bio je apsolutni heroj i direktan režiser velikog remija Austrije protiv tzv. Kosova (1:1). Kalajdžić je maestralnom asistencijom za Langa ućutkao stadion u Prištini, ali ono što je uradio nakon utakmice izazvalo je pravi zemljotres na društvenim mrežama!
Umesto slavlja, Saša je slobodno vreme iskoristio za potez koji niko tamo nije očekivao. Otišao je pravo u posetu vekovnoj srpskoj svetinji – manastiru Gračanica! Očaran lepotom i duhovnošću istorijskog zdanja, Saša je na svom Instagram profilu podelio fotografiju koja je momentalno zapalila internet, uz moćnu poruku koja pogađa pravo u srce:
"Putovanje od kojeg zastaje dah i Gračanica. Važan bod u Prištini. Fascinantno putovanje od kojeg zastaje dah u istorijski manastir Gračanicu!"
Dok srpska javnost sa ponosom deli Sašine slike iz južne srpske pokrajine, u isto vreme se budi bolno sećanje na stravičan propust Fudbalskog saveza Srbije! Danas, dok gledamo ovog diva kako dominira na vrhunskom nivou u dresovima Admire, Štutgarta i Vulverhemptona, ne možemo a da se ne zapitamo – kako je moguće da je FSS u vreme administracije Slaviše Kokeze napravio ovakav amaterski greh?
Kalajdžić je bio na radaru, praćen je, ali je izostala konkretna reakcija i pravi poziv koji bi ga obukao u dres "Orlova". Austrijanci nisu spavali, prepoznali su suvo zlato i oteli nam napadača svetske klase. Ipak, iako igra pod tuđom zastavom, Saša je celom svetu pokazao gde mu kuca srce i ko je zapravo on!
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