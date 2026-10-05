LICEMERJE I DVA ARŠINA ATP: Federeru opraštali namerno gađanje, Medvedeva (i onomad Đokovića) diskvalifikovali zbog nehotične greške

ATP je još jednom pokazao koliko kriterijumi mogu da budu različiti kada posle nervozne reakcije loptica završi na nečijem licu

Harry How / Getty images / Profimedia

Danil Medvedev je u Pekingu diskvalifikovan u polufinalu protiv Novaka Đokovića, i to pri rezultatu 7:5, 5:3 za srpskog tenisera koji je bio na servisu, pošto je posle izgubljenog poena lopticom pogodio navijača na tribinama.

Rus je lopticu poslao u pravcu publike, ali je teško govoriti o nameri da pogodi nesrećnog navijača, iako istini za volju nije bilo potrebe za ovim volejom jer je poen već bio izgubljenu.

Ipak, posledica je bila najstroža moguća kazna – Medvedev je ostao bez nastavka meča, a čeka ga i paprena kazna, dok je Đoković automatski prošao u finale gde ga čeka direktni rival za plasman na završni turnir Aleks De Minor koji je bez borbe došao u finale.

I tu dolazimo do licemerja ATP-a. Jer ako se zaista primenjuje pravilo po kojem udaranje loptice u publiku može da znači diskvalifikaciju, kako onda objasniti slučajeve Rodžera Federera?

Švajcarac je tokom karijere više puta slao loptice van terena u pravcu publike ali i sakupljača loptica. Postoji i snimak na kojem je lopticom pogodio dečaka koji je obavljao posao sakupljača. Ipak, Federer nije diskvalifikovan zbog takvog ponašanja.

Još upečatljiviji je snimak koji je godinama kružio internetom, na kojem Federer posle poena šalje lopticu ka publici, u pravcu jednog gledaoca.

Ni tada nije usledila diskvalifikacija. ATP je u nekim drugim Federerovim slučajevima izricao opomene ili kaznene poene, ali najteža sankcija nije primenjena.

Setimo se zato i Novaka Đokovića i Ju-Es opena 2020. godine. Srpski teniser je posle izgubljenog gema nehotice poslao lopticu u pravcu linijskih sudija i pogodio jednu od njih. Nije je ciljao, odmah je prišao i izvinio se, ali je diskvalifikovan.

Sada je istu najtežu kaznu dobio i Medvedev, iako ni u njegovom slučaju nije bilo jasno da je imao nameru da pogodi baš tog navijača.

To otvara pitanje koje ATP ne može da izbegne: ako je kriterijum bezbednost ljudi na tribinama i terenu, onda mora da bude isti za sve igrače.

Nije problem u tome što je Medvedev kažnjen. Ako pravilnik predviđa najstrožu sankciju za ovakvu situaciju, onda pravilo treba primeniti. Problem je što se isto pitanje nije postavljalo kada je u sličnim situacijama loptica letela sa Federerovog reketa.

Kada je Đoković slučajno pogodio sudiju – diskvalifikacija. Kada je Medvedev slučajno pogodio gledaoca – diskvalifikacija. Kada je Federer lopticama pogađao ili gađao ljude van igre – bez diskvalifikacije.

Ako ATP želi da pravila budu ozbiljno shvaćena, onda bi prvo morao da objasni zašto očigledno nisu uvek važila jednako za sve.