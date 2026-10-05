TRAMP OPLEO PO KIJEVU: Na cene goriva utiče to što Ukrajina uništava ruske rafinerije, a ne Ormuz
CENE benzina u Sjedinjenim Američkim Državama podiže to što Ukrajina uništava naftne rafinerije u Rusiji, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, i izneo tvrdnju da na cenu goriva ne utiče situacija u Ormuskom moeruzu.
-Ono što podiže cenu benzina više nije moreuz Ormuz, jer se sada gotovo svakodnevno isporučuju rekordne količine nafte tuda, već situacija sa rafinerijama: ruske rafinerije uništava Ukrajina, dok se naše zatvaraju u 'plavim' saveznim državama, poput Kalifornije, krivicom demokrata, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Ranije danas iranski brigadni general Ali Fadavi izjavio je da je Ormuski moreuz svakako bio pod iranskom kontrolom tokom dugih meseci sukoba.
-Amerikanci su prisutni u Persijskom zalivu od 1853. godine, ali sada, po prvi put, nijedan američki brod nije prisutan ne samo u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom moru, već čak ni u severnom delu Indijskog okeana, istakao je on.
Prethodno je više američkih medija prenelo da Tramp razmatra da uvede zabranu izvoza dizela iz SAD, iako je sam Tramp tvrdio da je optimističan u pogledu pada cena pošto su tokovi nafte kroz Ormuski moreuz povećani poslednjih dana.
Tanjug
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