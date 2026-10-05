U TOKU VELIKA INTERNET PREVARA: Koriste ime Siniše Malog i traže novac od građana
MINISTARSTVO finansija apeluje na građane da budu oprezni kada je reč o navodnim investicionim platformama, za koje se tvrdi da ih podržava Ministarstvo finansija, a sve u svrhu novčane prevare.
Napominju da ne postoji investiciona platforma podržana od strane Ministarstva finansija, već su u svrhu prevare zloupotrebljni podaci Ministarstva finansija i lik ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog.
Ministarstvo poziva građane da ne ulažu na taj način novac i ne odaju lične podatke.
Tokom prošle sedmice, a sporadično i u prethodnom periodu telefonskim putem, ljudi javljaju da su prevareni pozivanjem da ulažu novac u platformu koju podržava Ministarstvo finansija i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
Ministarstvo finansija je o ovim krivičnim radnjama pojedinaca obavestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, te se očekuje da nadležni organi preduzmu mere u cilju utvrđivanja svih okolnosti i sprečavanja daljih pokušaja prevare.
Prevara koja je u toku se predstavlja kao "državni investicioni projekat na svetskoj berzi u saradnji Evropske unije sa Ministarstvom finansija Republike Srbije", dok se u zaglavlju navode nazivi - "RS Invest" i "Kraken Capital Limited".
Mole se građani koji prime elektronsku poštu sa ovom sadržinom da ne otvaraju priložene linkove, ne ostavljaju lične i finansijske podatke, te da ne uplaćuju novac i da poruku prijave nadležnim organima kao pokušaj prevare.
(Informer)
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