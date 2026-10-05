Novak Đoković u finalu Pekinga! Diskvalifikovan Medvedev!

Srpski teniser boriće se za pehar u Pekingu, jer je u polufinalu eliminisao Danila Medvedeva iz Rusije, koji je diskvalifikovan!

AP Photo/Andy Wong

Nastavljen je pobednički niz Novaka Đokovića u Pekingu, pošto je iz 33. puta upisao isti broj trijumfa. U reprizama finala US Opena iz 2021. i 2023. godine, srpski as je "preskočio" Danila Medvedeva iz Rusije i igraće za trofej protiv Aleksa de Minora.

Scenario sa Flešinga kada je izbačen Đoković 2020. godine, pošto je pogodio linijskog sudiju, sada se ponovio Medvedvu!

Za razliku od situacije kada je Srbin pogodio Lauru Klark u meču protiv Španca Pabla Karenja Buste, Rus je revoltiran "opalio" lopticu ka gledaocu u publici iz njega i potrefio ga direktno u glavu, čime je momentalno usledila diskvalifikacija!

Daniil Medvedev is disqualified against Novak Đokovic in the semi final due to hitting a member of the crowd with the tennis ball 👀 https://t.co/jnsJ3OamJy — RO Sport Memorabilia (@_ROMemorabilia_) October 5, 2026

Inače, Australijancu je u meču pre ovog predao Poljak Hubert Hurkač, pa će u nedelju Novak i popularni "Demon" odlučivati o novom šampionu Pekinga.

Srpski as je, ujedno, pomerio granicu i sa 33. pobedom pomerio lični rekord koji je postavio u četvrtfinalu protiv Nemca Aleksandera Zvereva.

One final battle in Beijing ⚔️🏆 @ĐokerNole vs. @alexdeminaur @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/qRDkhhRV1G — ATP Tour (@atptour) October 5, 2026



Šestostruki šampion Pekinga, odlično je otvorio duel protiv starog znanca i prvi set rešio u svoju korist. Inače, uvodni period je doneo tri brejka, a dva je napravio 11. igrač ATP lsite.

Već u prvom gemu prvog seta, Medvedev je imao tri brejk prilike, ali se Srbin odbranio. Nije, međutim, u sedmom gemu, kada je Danil posle četiri šanse da oduzme servis Đokoviću, učinio to i poveo sa 3:2.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Usledio je momentalni ribrejk Novaka Đokovića za izjednačenje (3:3), a potom još jedan u odlučujućem 12. gemu, za dobijanje ovog dela igre rezultatom 7:5 i vođstvo od 1-0.

Odmah na startu drugog seta, Srbinu se ukazala šansa za brejk, ali je nije iskoristio. Umesto toga, Medvedev je na servis Đokovića u narednom gemu imao 40:0, ipak, srpski as je vezao pet poena i uspeo da izjednači na 1:1.

Five-star entertainment in Beijing 🍿 @ĐokerNole | @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/moOKhDWQI6 — ATP Tour (@atptour) October 5, 2026



Čak šest brejk lopti imao je Medvedev u trećem gemu i nije uspeo da ih iskoristi. Kazna ga je stigla u šestom gemu drugog seta, kada je kod vođstva od 3:2, srpski teniser kod prednosti, realizovao "zicer" i poveo sa 4:2.

Upornost Danila je glavna karakteristika koja ga je krasila kroz karijeru, pa je tako već na narednom servisu Đokovića imao 15:40, a onda poslao paralelu kod 30:40 i momentalno odgovorio ribrejkom, smanjivši na 3:4.

Međutim, serija brejkova nastavljena je i na servis Medvedeva, koji je izgubio ono što je stekao u prethodnom gemu, pa je Đoković došao do 5:3 i šanse da servira za pobedu.

I kada je trebalo da poenom stigne do 34. uzastopnog trijumfa u Pekingu i velikog finala, gde ga čeka Aleks de Minor, u borbi za sedmu titulu u kineskoj prestonici, usledio je neoprezan potez Medvedeva.

Smesta je Rusu bilo jasno šta ga čeka, prišao je mreži i pozdravio se sa 11. igračem ATP liste, čestitavši mu na prolasku u finale. Na krajnje bizaran način.



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