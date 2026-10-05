KRIZA NA POMOLU: Brazilska govedina izgubila EU tržište na minimum dve godine

EVROPSKA unija je od 3. septembra suspendovala uvoz određenih proizvoda životinjskog porekla iz Brazila, nakon što ta zemlja nije pružila potrebne garancije o usklađenosti sa novim evropskim pravilima o upotrebi antimikrobnih sredstava. Kada je reč o govedini, povratak na tržište EU mogao bi da potraje najmanje dve godine.

Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

To je krajem septembra pred Odborom za poljoprivredu Evropskog parlamenta objasnio Erik Tevenar, direktor Evropske komisije za zdravstvene i prehrambene kontrole i analize.

Prema pravilima koja se primenjuju od 3. septembra 2026, zemlje koje izvoze životinje i proizvode životinjskog porekla u EU moraju da garantuju da se antimikrobna sredstva ne koriste za podsticanje rasta ili povećanje prinosa, kao i da se kod životinja ne koriste određeni lekovi koje je EU rezervisala za lečenje ljudi.

Kod govedine je zahtev posebno složen, jer dokaz o usklađenosti mora da obuhvati ceo životni vek životinje. Kako period od rođenja do klanja goveda u Brazilu traje približno dve godine, Tevenar je ocenio da se povratak brazilske govedine na evropsko tržište teško može očekivati pre isteka tog perioda.

To, međutim, ne znači da je EU formalno propisala dvogodišnju zabranu. Brazil može ponovo dobiti dozvolu za izvoz kada dostavi odgovarajuće garancije i dokaže da ispunjava evropske zahteve.

Odvojeni problem sa estradiolom

Evropska komisija istovremeno razmatra i drugi problem u vezi sa kontrolom i sertifikovanjem brazilske govedine. Revizori Komisije utvrdili su da je meso ženskih goveda tretiranih estradiolom bilo pogrešno sertifikovano za izvoz u EU.

Brazil je nakon toga suspendovao farmu sa koje je poticala sporna pošiljka, kao i sertifikaciono telo uključeno u postupak, i dostavio plan korektivnih mera. Evropska komisija najavila je novu kontrolu kako bi proverila da li su uvedene mere dovoljne.

Komisija naglašava da ova dva pitanja treba posmatrati odvojeno. Slučaj sa estradiolom odnosi se na pouzdanost sistema kontrole i sertifikovanja životinja namenjenih izvozu, dok pravila o antimikrobnim sredstvima zahtevaju dokaz o usklađenosti tokom čitavog životnog ciklusa goveda.

Povratak brazilske govedine na tržište EU zavisiće od toga da Brazil ispuni sve propisane zahteve, a Evropska komisija kroz kontrole i revizije potvrdi da sistem funkcioniše u skladu sa pravilima Unije.

(Agronews)