SRBIJA U CENTRU SKANDALA! Haos, bojkot himne i sukob na poluvremenu o kome bruji ceo svet

Ono što je trebalo da bude običan meč Lige nacija pretvorilo se u nezapamćeni političko-sportski rat, a glavni poligon za demonstraciju netrpeljivosti bila je srpska lepotica „TSC Arena“ u Bačkoj Topoli.

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Dok su ulice Dablina gorele od propalestinskih protesta, u Srbiji je viđen otvoreni bojkot izraelskih fudbalera, sukob stručnih štabova i hitna intervencija glavnog sudije kako bi se sprečio fizički obračun.

Fudbalski savez Irske (FAI) mesecima je trpeo ogroman pritisak javnosti i svojih delegata koji su zahtevali potpuni bojkot Izraela zbog sukoba u Gazi. Iz straha da bi demonstranti mogli da prekinu meč na stadionu „Aviva“ u Dablinu, doneta je radikalna odluka – Irska je svoj domaći teren morala da preseli na neutralnu lokaciju, a izbor je pao na mirnu i ultramodernu srpsku ravnicu u Bačkoj Topoli. Ipak, duel pred zatvorenim vratima „TSC Arene“ doneo je eksploziju tenzija već pre prvog zvižduka.

Izraelski mediji i fudbaleri ostali su u potpunom šoku zbog ponašanja svojih rivala na tlu Srbije. Najpre je kapiten i golman Irske, Saomin Keleher, napravio nezapamćen potez u protokolu kada je hladnokrvno ignorisao kapitena izraelske selekcije Asafa Cura. Keleher je pružio ruku isključivo sudijskoj trojci, nakon čega se jednostavno okrenuo i otišao, ostavivši izraelskog kolegu u neverici.

To je bio tek početak. Kada je sa razglasa srpskog stadiona počelo intoniranje državne himne Izraela, svi fudbaleri Irske su demonstrativno spustili glave ka zemlji, ponavljajući scenario sa njihovog prethodnog meča u Mađarskoj. Izraelci su, uz zvaničnu dozvolu UEFA, ovaj meč igrali sa crnim trakama oko ruku u znak sećanja na žrtve 7. oktobra, što je bio direktan odgovor Ircima koji su sličan protest izveli u prvom meču.

The Ireland players bow their heads again during the Israel national anthem. @IndoSport https://t.co/MxCgUqjNhr — Seán O'Connor (@SeanOCSport) October 4, 2026

Istinska drama i vrhunac sukoba dogodili su se u trenutku kada je arbitar označio kraj prvih 45 minuta. Na putu ka svlačionicama unutar srpskog stadiona izbila je žestoka verbalna rasprava. Kako navode inostrani izveštači sa lica mesta, članovi stručnog štaba Irske urlali su i iznosili teške optužbe na račun jednog predstavnika izraelske delegacije.

Situacija je toliko eskalirala da je glavni sudija morao ekspresno da utrči među razjarene aktere kako bi sprečio da dođe do fizičkog obračuna.

Kicking off here at half time between Ireland and Israel. Allegations from Irish staff towards an Israeli could be heard inside the stadium. Referee comes over and tells everyone to “be clever” @offtheball https://t.co/fKFmYBVKIF — Ben Symes (@bensymes01) October 4, 2026

- Budite pametni! Ne dozvolite da ovo preraste u nešto ozbiljnije!“, vikao je sudija pokušavajući da uspostavi red pod svodovima arene u Bačkoj Topoli. Na sreću, hitnom reakcijom strasti su se primirile pre nego što su poletele pesnice, pa je meč na kraju ipak priveden kraju rezultatom 1:1.

I dok je srpsko obezbeđenje u Bačkoj Topoli činilo sve da spreči međunarodni incident na terenu, u glavnom gradu Irske vladalo je vanredno stanje. Hiljade demonstranata preplavilo je glavnu dablinsku ulicu Dame Street. Organizacija Ireland Palestine Solidarity Campaign napravila je masovno bdenje i protestni skup tražeći hitan bojkot svih mečeva sa Izraelom.

Svetski mediji bruje o slikama haosa, a Srbija se, ni kriva ni dužna, našla u samom epicentru jednog od najnezgodnijih političkih i sportskih događaja godine. Očekuje se hitna istraga UEFA povodom sukoba u tunelu stadiona u Bačkoj Topoli.

