Region zaprepašćen odlukom: Evo ko je kod "zmajeva" preuzeo DŽekov broj!

Legendarni kapiten fudbalera BiH završio reprezentativnu karijeru.

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Nedavno je Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Portugala, koja je i bez svoje najveće zvezde upisala oba trijumfa protiv Norvežana u Ligi nacija.

Posle sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, čuveni broj 7 u nacionalnom timu preuzeo je Rafael Leao, a mnogi su se pitali kome će pripasti jedanaestica Bosne i Hercegovine, pošto je Edin Džeko odigrao poslednji meč za "zmajeve" protiv Švedske.

Međutim, naslednik za broj 11 je već tu. Prema pisanju bosanskohercegovačkih medija, Esmir Bajraktarević će ubuduće nositi broj koji je sinonim za reprezentativnu karijeru legendarnog "Dijamanta".

Džeko je prethodno nosio 23 koji je sada u vlasništvu Harisa Tabakovića, ali broj 11 ide na leđa ofanzivca PSV Ajndhovena. Još ako se tome doda da Bajraktarević važi za jednog od najtalentovanijih fudbalera Bosne i Hercegovine, jasno je da se nalazi na pravim leđima.

FS BiH je uspeo da momka odraslog u Americi privoli da zaigra za "zmajeve", uprkos tome što je imao poziv Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Bajraktarević upisao 23 utakmica i postigao jedan gol.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u ponedeljak od 20:45 časova dočekati Poljsku, u 4. kolu Lige nacija.

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