DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 6. OKTOBAR: Bika očekuju ljubavni, Vagu poslovni a Jarca finansijski problemi

SAZNAJTE šta vas u utorak, 6. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Severni Mesečev čvor u kući planova i novca, pravi sekstil sa Lilitom u devetoj kući, donoseći vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja i kontakata sa strancima. Dodatni oprez u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Lilita, simbola erotičnosti, slobodnim Bikovima donose susret sa nekim preko poslovnih kontakata. mogućnost prekida kontakata sa voljenom osobom, raskida. Uvodite zdravije navike. Smanjite unos šećera.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Lilit u kući braka i partnerskih odnosa, obrazuje sekstil sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući donoseći slobodnim Blizancima romantičan susret na putovanju, predavanju, seminaru. Hronični zdravstveni problemi.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Prijateljski aspekt između severnog čvora Meseca, vašeg vladaoca, u kući novca, i Lilita u kući posla, donosi vam priliku za uvećanje prihoda i priliku da završite važna finansijska pitanja. Nervoza.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Sekstil između Lilita u kući ljubavi i severnog Mesečevog čvora u kući partnerstva, nagoveštava strastveni susret sa interesantnom osobom. Nesporazumi sa mlađim članom porodice.Osetljiv urogenitalni trakt.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Severni Mesečev čvor u kući posla pravi sekstil sa Lilitom donoseći vam priliku za uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, nekretnina i novih ulaganja. Poboljšanje odnosa sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Sekstil između severnog Mesečevog čvora u vašoj astrološkoj kući ljubavi i asteroida Lilit, simbola zavodljivosti, slobodnim Vagama nagoveštava ulazak u strastvenu romansu. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Sekstil između severnog Mesečevog čvora u kući privatnog života i Lilita, simbola erotičnosti i zavodljivosti, povoljno utiče na odnose u porodici. Kontakt sa bivšom simpatijom.Potreba za introspekcijom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Lilit, simbol zavodljivosti i erotičnosti, u vašoj kući ličnosti, pravi sekstil sa severnim Mesečevim čvorom u kući komunikacija, donoseći vam susret na kraćem putu ili preko interneta. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Povedite više računa o tome kome poklanjate svoje poverenje.Susret u tajnosti sa nekim ko je zauzet. Prilika za uvećanje prihoda. Kontakt sa bivšim partnerom preko društvene mreže.Podložnost povredama.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Severni Mesečev čvor u vašoj astrološkoj kući ličnosti, pravi sekstil sa Lilitom u kući društvenog života, donoseći vam više izlazaka i druženja sa prijateljima, kao i nove susrete i poznastva. Osetljiv urogenitalni trakt.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Dan pred vama donosi vam priliku za dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Zauzete Ribe očekuje susret sa bivšim partnerom koji pokazuje želju da ponovo uđe u njihov život. Zadržavanje vode u organizmu.