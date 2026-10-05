NOVI PREGOVORI MOSKVE I VAŠINGTONA: Peskov potvrdio da je jedna važna tema već otvorena
PREDSTAVNICI Rusije i Sjedinjenih Američkih Država tokom svojih kontakata pokreću temu moguće saradnje u energetskom sektoru, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
"Njujork tajms" je ranije objavio da su razgovori o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu navodno postali deo pregovora između Rusije i Sjedinjenih Država o rešavanju sukoba u Ukrajini, prenosi agencija RIA Novosti.
- Neću komentarisati ovaj konkretni izveštaj. Reći ću samo da je tema moguće interakcije i saradnje u energetskom sektoru zaista pokrenuta tokom razgovora sa našim američkim kolegama - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je Kremlj video izveštaj i kako bi mogao to da komentariše.
Pregovori administracije američkog predsednika Donalda Trampa sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini proširili su se na posao vredan više milijardi dolara od kog bi direktnu korist imali poslovni partneri porodice Tramp i poslovni ljudi sa Bliskog istoka povezani sa glavnim američkim pregovaračima - Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, objavio je "Njujork tajms" pre dva dana.
U središtu dogovora je, kako navodi njujorški dnevnik, preuzimanje međunarodne imovine Lukoila, jedne od najvećih ruskih energetskih kompanija, koja obuhvata naftna polja, rafinerije i benzinske stanice širom sveta, a posao direktno zavisi od odobrenja Kremlja i Bele kuće.
(Tanjug)
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