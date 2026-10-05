SRBIJA BEZ SELEKTORA NA NEMCE! Paunović suspendovan, hitno se oglasio FSS

Novi problem za "orlove".

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović propustiće utakmicu petog kola Lige nacija protiv Nemačke zbog žutih kartona protiv Holandije i Nemačke, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije.

Paunović je izrazio žaljenje što neće biti uz ekipu u tehničkom prostoru protiv Nemačke u Beogradu i dodao da se na utakmici u Ajndhovenu protiv Holandije nije obraćao sudiji nego svojim igračima.

- Posle jednog starta nad Gudeljom povikao sam svojim igračima da nastave da trče i da osvoje tu 'drugu' loptu. Arbitar je to pogrešno razumeo i pokazao mi žuti karton. Moja burna reakcija i bacanje trenerke usledili su tek nakon toga, kada sam shvatio da zbog druge opomene neću moći da budem uz ekipu na klupi u važnom duelu protiv Nemačke - rekao je Paunović, a prenosi sajt FSS.

Kako se navodi, nezadovoljstvo selektora izazvali su i drugi detalji tokom susreta.

- Pre svega, četvrti sudija je svojim položajem uz tehnički prostor u pojedinim trenucima zaklanjao Paunoviću pogled na teren i otežavao mu praćenje igre. Dodatnu nervozu izazvala je situacija na poluvremenu.

FOTO: FSS

- Sudija je nepotrebnim zviždukom na vratima svlačionice Srbije pozvao naše reprezentativce da izađu na teren, iako su već bili spremni za početak drugog poluvremena. Istovremeno, fudbalere Holandije, koji su još bili u svojoj svlačionici, nije opominjao niti požurivao da izađu. Takvo postupanje razljutilo je Paunovića i članove njegovog stručnog štaba, koji su smatrali da se prema ekipama ne primenjuje isti kriterijum - saopštio je FSS.

Ističe se da je selektor Srbije odmah posle utakmice ukazao na ono što je ocenio kao dvostruke aršine u postupanju sudija, naglasivši da su oni neprihvatljivi na ovom nivou takmicenja.

Zbog dva žuta kartona, utakmicu protiv Nemačke propustiće i reprezentativci Saša Lukić i Nemanja Maksimović. Fudbaleri Srbije dočekaće 13. novembra selekciju Nemačke u petom kolu Lige nacija. Srbija je posle četiri kola bez bodova, a Nemačka ima pet.