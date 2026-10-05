Evo zbog čega je Medvedev diskvalifikovan: Čeka ga i paprena novčana kazna (VIDEO)

Velika glupost ruskog tenisera.

FOTO: AP Photo/Achmad Ibrahim

Rus Danil Medvedev diskvalifikovan je tokom meča sa Novakom Đokovićem u polufinalu Pekinga nakon što je lopticom pogodio gledaoca u lice, a zbog tog poteza mogao bi da bude i dodatno kažnjen.

Incident se dogodio u drugom setu, pri vođstvu Đokovića od 5:3. Medvedev je prethodno izgubio brejk za 4:2, odmah ga vratio, a zatim ponovo ostao bez svog servisa. Dok je Đoković servirao za meč, Rus je iz besa udario lopticu ka publici i pogodio jednog gledaoca.

Posle reakcije pogođenog navijača na teren su izašli sudija i supervizor, koji su odlučili da Medvedev bude diskvalifikovan. Meč je tako završen bez nastavka, a Đoković je prošao u finale.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK ĐOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

Prema ATP pravilniku za 2026. godinu, za nedolično ponašanje na turnirima iz serije ATP 500 predviđene su novčane kazne do 40.000 dolara. Takođe, prema istim propozicijama, igrač koji bude diskvalifikovan gubi kompletnu novčanu nagradu koju je do tada zaradio na turniru, kao i sve osvojene bodove.

Medvedev će tako ostati bez 193.074 evra i 200 bodova koje je do tog trenutka sakupio.

Ruski teniser je zbog toga pretrpeo i udarac u borbi za plasman na završni Masters u Torinu. Medvedev je pre diskvalifikacije držao osmo mesto u trci, a Đoković ga je pratio sa 560 bodova manje. Oduzimanjem 200 bodova ta razlika sada iznosi 360 bodova.

Medvedev je, osim rezultatskog udarca, tako ostao i bez značajnog dela zarade sa turnira.