Kakve reči Rusa! Medvedev objasnio šta je hteo da uradi pre nego što je "popio" diskvalifikaciju!

Rus na neslavan način završio učešće na ATP Pekingu

AP Photo/Achmad Ibrahim

Servirao je srpski teniser Novak Đoković za pobedu protiv Danila Medvedeva, ali nije dočekao da slavi "na terenu".

Rus ga je preduhitrio i pogodio udarcem lopticom jednog navijača, zbog čega je odmah diskvalifikovan, međutim, peti igrač ATP liste je u miks zoni tvrdio da je sve bila slučajnost.

- Pre svega, strašno mi je žao gledaoca. Pokušavam da stupim u kontakt sa njim, ako on to želi. Nadam se da ću moći lično da mu se izvinim i da vidim kako je - rekao je Medvedev.

Daniil Medvedev on DQ : "I feel horrible, I'm terribly sorry and would like to meet him and apologise in person if he wants to" https://t.co/dEaV4N4pl8 — SK (@Djoko_UTD) October 5, 2026

Ruski as je odbacio ikakvu nameru da lopticu udari iz besa.

- Da, bila je 100 odsto nesreća. Može da se vidi da nisam udario lopticu iz besa. Radim dosta loših stvari, ali generalno maltretiranje loptica nije baš moja stvar.

Potom je Medvedev objasnio šta mu je bila namera da uradi.

- Lopta se vraćala ka meni i samo sam pokušao da je udarim negde kako ne bi otišla van terena.

From this angle it really looks like Medvedev did it on purpose https://t.co/3oTCNcyKJy — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2026

Kada je video da je pogodila gledaoca, pao mu je "mrak na oči".

- Kada sam video šta se dogodilo, osećao sam se užasno, jer mislim da nikad nisam bio ni blizu ovakvoj situaciji.

Rus je nekoliko puta naglasio da mu je trenutno najvažnije zdravstveno stanje osobe koja je bila pogođena lopticom.

- Najvažnije je da se nadam da je dobro, jer nikad ne znate šta može da se desi u ovakvim situacijama.

Naglašava da nije bio frustriran zbog propuštenih prilika tokom meča, što mnogi dovode u vezu sa njegovim potezom pre prekida:

- Može da se vidi da u tom trenutku nema besa. Nije to bila neka posebna frustracija. Nisam ni udario jako. Da, pogodilo ga je i stvarno mi je strašno žao zbog toga. Samo se nadam da je dobro - zaključio je Medvedev.

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