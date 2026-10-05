Fudbal

Velike vesti za Paunovića i Srbiju: Vratio se veoma važan igrač

У. Ћ.

05. 10. 2026. u 18:12

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Dobra informacija kako za "orlove", tako i za "trešnjice".

Велике вести за Пауновића и Србију: Вратио се веома важан играч

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Veljko Milosavljević ponovo je u trenažnom procesu sa prvom ekipom Bornmuta, četiri meseca nakon povrede zbog koje je propustio Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina.

Mladi srpski defanzivac povredio je prednju ložu tokom junskog okupljanja A reprezentacije Srbije, nakon čega je usledila višemesečna pauza.

Sada se vratio punim treninzima, što je engleski klub potvrdio snimcima sa treninga na kojima se vidi zajedno sa prvotimcima. Samim tim, očekuje se da ga selekor Veljko Milosavljević ima na raspolaganju tokom novembarskog okupljanja.

Milosavljević bi u narednom periodu mogao ponovo da konkuriše za tim trenera Marka Rozea, a njegov povratak dolazi u trenutku kada se Bornmut nalazi na 17. mestu tabele.

Srpski fudbaler je u Bornmut stigao prošle godine iz Crvene zvezde za 15 miliona evra. Na debiju je odmah dobio priznanje za igrača utakmice, ali su ga kasniji problemi sa povredama sprečili da uhvati kontinuitet i izbori značajniju ulogu kod Andonija Iraole, danas trenera Liverpula.

Povratkom u trenažni proces Milosavljević je sada dobio novu priliku da se vrati u konkurenciju i ponovo izbori mesto u ekipi, ali i pojača konkurenciju u reprezentaciji Srbije.

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