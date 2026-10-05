Velike vesti za Paunovića i Srbiju: Vratio se veoma važan igrač
Dobra informacija kako za "orlove", tako i za "trešnjice".
Veljko Milosavljević ponovo je u trenažnom procesu sa prvom ekipom Bornmuta, četiri meseca nakon povrede zbog koje je propustio Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina.
Mladi srpski defanzivac povredio je prednju ložu tokom junskog okupljanja A reprezentacije Srbije, nakon čega je usledila višemesečna pauza.
Sada se vratio punim treninzima, što je engleski klub potvrdio snimcima sa treninga na kojima se vidi zajedno sa prvotimcima. Samim tim, očekuje se da ga selekor Veljko Milosavljević ima na raspolaganju tokom novembarskog okupljanja.
Milosavljević bi u narednom periodu mogao ponovo da konkuriše za tim trenera Marka Rozea, a njegov povratak dolazi u trenutku kada se Bornmut nalazi na 17. mestu tabele.
Srpski fudbaler je u Bornmut stigao prošle godine iz Crvene zvezde za 15 miliona evra. Na debiju je odmah dobio priznanje za igrača utakmice, ali su ga kasniji problemi sa povredama sprečili da uhvati kontinuitet i izbori značajniju ulogu kod Andonija Iraole, danas trenera Liverpula.
Povratkom u trenažni proces Milosavljević je sada dobio novu priliku da se vrati u konkurenciju i ponovo izbori mesto u ekipi, ali i pojača konkurenciju u reprezentaciji Srbije.
Preporučujemo
As Atalante veruje u bolje dane Orlova: Vratiće nam se za poraze i promašaje
05. 10. 2026. u 13:47
Debitant oduševio Srbiju - Prošle sezone igrao u Prvoj ligi, izabrao dres Orlova pre BiH
05. 10. 2026. u 13:01
Hitna odluka UEFA! Srbija ne može da igra protiv ovog rivala
05. 10. 2026. u 12:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani veliki favoriti protiv oslabljenih Turaka kojima preti nova katastrofa
Italija i Turska sastaju se u ponedeljak uveče u Bolonji, u okviru Lige nacija, a obe selekcije u ovaj duel ulaze sa različitim ciljevima. "Azuri" žele da nastave borbu za vrh grupe, dok Turke očekuje težak zadatak u pokušaju da izbegnu ispadanje iz Lige A.
05. 10. 2026. u 12:32
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)