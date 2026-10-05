Rus izbačen, pa saznao šokantnu vest: Medvedeva čeka pakao!

Sve zbog nesmotrenog poteza u polufinalu ATP Pekinga.

Foto: AP Photo/Andy Wong

Ni slutio nije Danil Medvedev da će u polufinalu ATP Pekinga doživeti sličnu sudbinu kao njegov današnji rival Novak Đoković na US Openu 2020. godine.

Rus je u besu, tokom drugog seta, silovito udario lopticu ka publici, koja je pogodila jednog gledaoca, što je za šampiona "Flešinga" iz 2021. označilo momentalnu diskvalifikaciju.

Time je Medvedev sam sebi "skočio u stomak", jer će zbog ovog nesmotrenog detalja, pretrpeti veliku štetu.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Od novčane kazne koja mu nesumnjivo sleduje, bez premija zarađenih tokom dolaska do polufinala, kao i gubitka bodova na ATP listi.

AP Photo/Achmad Ibrahim

I ne samo to! Ruski as će ispasti iz Top 5 na svetu, jer je do dolaska u kineski prestonicu držao upravo petu poziciju!

Zbog diskvalifikacije neće dobiti bodove za plasman u polufinale, nego će se vratiti na prvobitno bodovno stanje, koje je imao pre starta ATP Pekinga.

Foto: AP Photo/Andy Wong

Takav scenario znači da Medvedev neće biti od ponedeljka među pet prvoplasiranih, pošto će ga brisanjem poena, preteći Feliks Ože Alijasim. Tako će Kanađanin imati 30 bodova više od Rusa.

Ujedno, kada se radi i o plasmanu na Završni masters u Torinu, srpski teniser će veoma prići ruskom i može da ga pretekne, odnosno, i tu eliminiše sa učešća u italijanskom gradu.

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