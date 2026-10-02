NASLEDSTVO I UGOVORI: Alternativni načini raspodele imovine

KADA se govori o nasledstvu, većina ljudi prvo pomisli na testament i ostavinski postupak. Međutim, vlasnik imovine još za života može da odluči kako će određenu imovinu preneti na drugog.

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U Srbiji postoje različiti pravni načini za uređivanje imovinskih odnosa, a među najvažnijima su ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Iako na prvi pogled mogu delovati slično, njihove posledice nisu iste – naročito kada kasnije dođe do ostavinskog postupka.

Doživotno izdržavanje može promeniti šta ulazi u ostavinu

Kod ugovora o doživotnom izdržavanju jedna osoba se obavezuje da će drugoj pružati izdržavanje i brigu do kraja života, dok se zauzvrat određena imovina prenosi na davaoca izdržavanja nakon smrti primaoca.

Ovakav ugovor može biti važan za starije osobe koje žele da obezbede pomoć i negu, ali i da unapred urede sudbinu određene imovine.

Jedna od njegovih ključnih karakteristika jeste da imovina obuhvaćena ugovorom, pod zakonskim uslovima, ne ulazi u zaostavštinu na isti način kao imovina koja je ostala u vlasništvu ostavioca do smrti.

Zbog toga ovaj ugovor može značajno uticati na ono što će kasnije biti predmet nasledstva.

Poklon nije uvek kraj nasledne priče

Druga mogućnost je ugovor o poklonu.

Vlasnik može još za života bez naknade da prenese stan, kuću, zemljište, novac ili drugu imovinu na drugu osobu.

Roditelji, na primer, mogu odlučiti da određenu imovinu poklone detetu dok su još živi.

Međutim, to ne znači automatski da je pitanje nasledstva time zauvek završeno.

U određenim situacijama pokloni mogu biti uzeti u obzir kada se utvrđuje da li je povređen nužni deo naslednika. Zbog toga potpisivanje ugovora o poklonu može imati posledice i u kasnijem naslednom postupku.

Postoji i treća mogućnost

Zakon predviđa i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.

On je namenjen situacijama kada neko želi da još za života raspodeli svoju imovinu potomcima.

Za razliku od običnog poklona, za ovu vrstu ugovora važe posebna pravila i uslovi. Među njima je i saglasnost potomaka na koje se ugovor odnosi.

Ovakvo rešavanje imovinskih odnosa može porodicama omogućiti da unapred urede ko šta dobija i smanje mogućnost kasnijih nesporazuma.

Testament nije isto što i ugovor

Važno je razlikovati testament od ugovora kojima se raspolaže imovinom.

Testament proizvodi dejstvo nakon smrti, dok se kod određenih ugovora prava i obaveze mogu urediti još za života.

Zato pitanje nije samo kome neko želi da ostavi stan, kuću ili drugu imovinu, već i koji pravni instrument koristi da tu nameru sprovede.

Jedan ugovor može da izazove spor u porodici

Problemi se mogu pojaviti kada naslednici različito tumače odluku ostavioca.

Na primer, jedan naslednik može smatrati da je oštećen zato što je roditelj za života poklonio imovinu drugom detetu. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju može se, u zavisnosti od konkretnog slučaja, postaviti i pitanje da li su obaveze iz ugovora zaista izvršavane.

Zbog toga su sadržaj ugovora, njegova forma i okolnosti pod kojima je zaključen veoma važni.

Pre potpisa proverite nekoliko stvari

Kod prenosa stana, kuće, zemljišta ili druge vredne imovine nije dovoljno preuzeti obrazac sa interneta i samo ga potpisati.

Pre sklapanja ugovora treba proveriti:

ko je vlasnik imovine;

da li postoje hipoteka, tereti ili druga ograničenja;

koje su obaveze svake strane;

kada i pod kojim uslovima se imovina prenosi;

kakve posledice ugovor može imati na buduće naslednike;

da li su potrebni posebna forma i overa.

Kod vredne imovine posledice jednog potpisa mogu trajati godinama. Zbog toga je za konkretan slučaj važno konsultovati javnog beležnika ili advokata pre nego što se ugovor zaključi.

(Kamatica)