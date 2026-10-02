FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Oglasio se čovek koji je uništio Mančseter siti i najavio čudo u petak

Fudbalski svet se nalazi na ivici novog, nezapamćenog zemljotresa, pošto je portugalski uzbunjivač i haker Rui Pinto najavio da će večeras u 20 časova objaviti nove kompromitujuće podatke koji bi mogli iz korena da promene modernu igru.

Miguel MEDINA / AFP / Profimedia

Ova najava dolazi u trenutku kada je aktuelni šampion Engleske, Mančester siti, već pod ogromnim pritiskom zbog istorijskog sudskog procesa za kršenje čak 115 finansijskih pravila Premijer lige.

Pinto, koji je stekao svetsku slavu kao osnivač platforme „Football Leaks“, godinama unazad predstavlja strah i trepet za najveće klubove, agente i fudbalske moćnike. Kroz njegove ruke prošli su milioni poverljivih dokumenata koji su razotkrili tajne ugovore, utaje poreza i zaobilaženje pravila finansijskog fer-pleja, u čemu su glavnu ulogu imali klubovi poput Mančester sitija i Pari Sen Žermena.

Pored fudbalskih malverzacija, Pinto je bio ključni izvor i za velike međunarodne novinarske istrage poput „Malta Files“ iz 2017. godine, koja je razotkrila kako bogataši koriste malteški poreski sistem, kao i „Luanda Leaks“ iz 2020. godine, koja je ogolila poslovnu imperiju Izabel dos Santos, ćerke bivšeg predsednika Angole.

Zbog svojih hakerskih aktivnosti, Pinto je u Portugaliji bio optužen za čak 147 krivičnih dela. Nakon što je uhapšen u Mađarskoj i izručen matičnoj zemlji, dobio je status zaštićenog svedoka zahvaljujući saradnji sa pravosudnim organima u borbi protiv finansijskog kriminala. Međutim, nedavne vesti da je ostao bez policijske zaštite dodatno su podigle tenziju u javnosti.

Nakon što su isplivali detalji o finansijskim prekršajima Sitija, Pinto je svu svoju oštricu usmerio ka samom vrhu svetskog fudbala – predsedniku FIFA, Đaniju Infantinu.



- Uzimajući u obzir njegove postupke dok je bio generalni sekretar UEFA, kao i ove novije na mestu predsednika FIFA, mogu samo da kažem, po mom skromnom mišljenju, da je Đani Infantino postao rak-rana fudbala i da za njega ne bi smelo da bude mesta u budućnosti ove igre“, oštar je bio Pinto.



Iako Pinto nije precizirao da li će se večerašnji dokumenti odnositi isključivo na Mančester siti ili u javnost iznosi potpuno novu aferu velikih razmera, sportska javnost sa nestrpljenjem iščekuje 20 časova. S obzirom na njegov dosadašnji dosije, jasno je da fudbalske moćnike očekuje veoma duga i besana noć.